Πάρτι μόνο για μαμάδες: Και οι μπαμπάδες;

«Οι μαμάδες πάνε για χορό» ονομάζεται μια σειρά πάρτι αποκλειστικά για γυναίκες που ξεκίνησε από την Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και υιοθετήθηκε στη συνέχεια από πολλές πόλεις στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία. Το πάρτι ξεκινά συνήθως κατά τις 8 μμ και τελειώνει στις 11 μμ, προκειμένου οι μαμάδες να κοιμηθούν κανονικά τη νύχτα, έτσι ώστε την επομένη να μην πάνε ξενυχτισμένες στη δουλειά.



«Το ωράριο του πάρτι είναι ασυναγώνιστο», λέει η Στέφι, η οποία συμμετέχει με τρεις φίλες της σε πάρτι στη Νυρεμβέργη. Η 46χρονη έχει δύο παιδιά και παίρνει για δεύτερη φορά μέρος σε αυτή την εκδήλωση: «Είναι για εμένα το ιδανικό διάλειμμα από την καθημερινότητα», λέει. Η Γιούντιτ, η οποία έχει δύο παιδιά 10 και 13 ετών, προσθέτει: «Αύριο με περιμένουν μαθήματα Μαθηματικών και αγγλικών με τα παιδιά». Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άνδρες στο πάρτι της αρέσει ιδιαίτερα. «Μπορώ να κινούμαι ελεύθερα χωρίς να φοβάμαι μήπως κάποιος κάνει περίεργα σχόλια για εμένα και το ντύσιμό μου».

Πάρτι για μαμάδες γίνονται σε 110 πόλεις

Η πρωτοβουλία για το «Οι μαμάδες πάνε για χορό» είναι της Άννα Σούμαχερ και της Αντρέα Ρίκερ από το Βούπερταλ. Και οι δύο είναι μητέρες μικρών παιδιών που ήθελαν να βγαίνουν, αλλά τα κλαμπ και τα υπόλοιπα νυχτερινά κέντρα άνοιγαν πολύ αργά. «Πάντα με ενοχλούσε το γεγονός ότι τη στιγμή που ο ύπνος έχει πάρει τα παιδιά μου, εγώ περίμενα να περάσει η ώρα να ανοίξει κάποιο κλαμπ», λέει η Άννα Σούμαχερ. Έτσι οι δύο φίλες αποφάσισαν να οργανώσουν τα δικά τους πάρτι στο Βούπερταλ.



Το ενδιαφέρον από άλλες γυναίκες ήταν τόσο μεγάλο, που σύντομα αποφάσισαν να οργανώσουν το επόμενο πάρτι. Τελικά πρόσθεσαν λόγω της ζήτησης περισσότερες πόλεις μέσω ενός συστήματος franchise. Σύμφωνα με την Άννα Σούμαχερ, το «Οι μαμάδες πάνε για χορό» υπάρχει πλέον σε 110 πόλεις στις γερμανόφωνες χώρες και οργανώνεται από συνολικά περίπου 30 γυναίκες.

Ελάχιστοι μπαμπάδες παίρνουν μέρος....

Γιατί όμως υπάρχει ανάγκη για ένα ειδικό πάρτι αποκλειστικά για μαμάδες; Και τι γίνεται με τους πατεράδες, που επίσης σηκώνονται τη νύχτα για να αλλάξουν πάνες ή να δώσουν στα παιδιά το μπιμπερό; Στο διαδίκτυο, παράλληλα με ενθουσιώδη σχόλια για το «Οι μαμάδες πάνε για χορό» αναρτώνται και επικριτικά σχόλια που κάνουν λόγο για διακρίσεις, μιας και δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άνδρες. Άλλοι χρήστες πάλι ενοχλούνται από την ονομασία των πάρτι επειδή, όπως ισχυρίζονται, περιορίζουν τις γυναίκες σε έναν και μόνο ρόλο. «Συχνά μας κατηγορούν ότι επαναφέρουμε ένα πρότυπο από τη δεκαετία του ΄50», λέει η Άννα Σούμαχερ: «Αρχικά, ωστόσο, η ιδέα ήταν να κάνουμε κάτι για τις μητέρες που θηλάζουν, επειδή και εμείς βρισκόμασταν σε αυτή την κατάσταση εκείνη την εποχή, δεν είχε σχέση με τους συζύγους μας», εξηγεί.



Οι εργαζόμενες Άννα Σούμαχερ και Αντρέα Ρίκερ ίδρυσαν το «Οι μαμάδες πάνε για χορό» στον ελεύθερο χρόνο τους με την έμπρακτη στήριξη των συζύγων τους. Καθιστούν ωστόσο σαφές ότι οι άνδρες δεν αποκλείονται εντελώς από τα πάρτι για μαμάδες. «Επιτρέπεται να έρθουν μαζί με τη σύντροφό τους. Πρέπει όμως να τους είναι σαφές ότι δεν θα μπορούν να φλερτάρουν άλλες γυναίκες», λέει η Άννα Σούμαχερ. Το γεγονός ότι οι άνδρες παραμένουν η εξαίρεση στα πάρτι των μαμάδων δεν εκπλήσσει πάντως την Άννα Σούμαχερ. Τι θα έλεγε για ένα πάρτι για μπαμπάδες ή για γονείς; Η Άννα Σούμαχερ και η Αντρέα Ρίκερ δεν βρίσκουν άσχημη την ιδέα. Αφήνουν ωστόσο την πρωτοβουλία σε…κάποιον άλλο ή κάποιαν άλλη.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

