Ariana Grande: Τίτλοι τέλους και επίσημα για το ζευγάρι – Το ποσό που θα πάρει ο σύζυγός της από τον διακανονισμό Life Style - Wellness 12:44, 07.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

64

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ο κτηματομεσίτης είχαν υπογράψει προγαμιαίο συμφωνητικό