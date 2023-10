Η «επιχειρηματίας» Kim Kardashian έγινε εξώφυλλο στο «Fortune» - Είναι μία από τις 100 πιο ισχυρές γυναίκες στον κόσμο

Η Kim Kardashian κοσμεί το εξώφυλλο του τεύχους Οκτωβρίου/Νοεμβρίου του περιοδικού «Fortune». Η 42χρονη διάσημη τηλεπερσόνα, η οποία χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό ως μία από τις 100 πιο ισχυρές γυναίκες, έδειξε ότι είναι μια σοβαρή, αλλά σέξι επιχειρηματίας.

Η σταρ των Kardashians αποθεώνεται από το περιοδικό για την εταιρεία ρούχων και εσωρούχων της, η οποία αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι έχει αξία που ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παίρνοντας… το στέμμα και εκπροσωπώντας τη λίστα των πιο ισχυρών γυναικών, η Kardashian έκανε μια λαμπερή εμφάνιση στο εξώφυλλο. Στη συνέντευξή της η Kim Kardashian μίλησε για το επόμενο νέο της σχέδιο - το επιχειρηματικό κεφάλαιο και το άνοιγμα της νέας της εταιρείας ιδιωτικών μετοχών, SKKY Partners.

From reality star to private equity titan: @KimKardashian made @skims a $4 billion company in just four years.



Now she wants to help other brands scale just as fast with her firm @SKKYPartners.https://t.co/u8v6x0TNZ5 pic.twitter.com/m9K9ivFfMD