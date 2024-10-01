Στο 9,5% η ανεργία τον Αύγουστο

Στο 9,5% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 2024, έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 11,4% τον Αύγουστο του 2023 και 9,9% τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.252.488 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 103.054 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023 (2,5%) και κατά 30.064 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 (0,7%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 444.402 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 90.496 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023 (-16,9%) και κατά 17.551 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 (-3,8%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.076.851, σημειώνοντας μείωση κατά 41.278 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023 (-1,3%)

και κατά 14.749 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 (-0,5%).

