Για ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, μακριά από τις ΗΠΑ, ετοιμάζεται η Αντζελίνα Τζολί, η οποία μάλιστα έχει ξεκινήσει και τις διαδικασίες για να πουλήσει την έπαυλή της στο Λος Αντζελες.

Σύμφωνα με πηγές στο PEOPLE, η κατοικία της Οσκαρικής σταρ και ακτιβίστριας παρουσιάζεται ήδη σε προεπιλεγμένους αγοραστές, μετά από εργασίες ανακαίνισης.

Για το 2026, η 50χρονη ηθοποιός αισθάνεται αισιόδοξη και «έτοιμη για μια ζωή που δεν θα περιστρέφεται γύρω από Λος Αντελες».

Η απόφασή της να παραμείνει μέχρι σήμερα στην Καλιφόρνια σχετιζόταν άμεσα με τις ρυθμίσεις επιμέλειας των παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ.

Το ζευγάρι - που χώρισε επεισοδιακά το 2024, μετά από νομική διαμάχη 8 ετών - έχει αποκτήσει έξι παιδιά: τον Μάντοξ, τον Παξ, τη Ζαχάρα, τη Σάιλο και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.

Πλέον, σχεδιάζει να μετακομίσει στο εξωτερικό μόλις τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν συμπληρώσουν τα 18 τους χρόνια, τον Ιούλιο του 2026, εξετάζοντας διάφορους πιθανούς προορισμούς



Πηγή: skai.gr

