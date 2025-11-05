Η διάσημη πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί, πρώην πρέσβειρα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη-έκπληξη στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, μετέδωσαν ουκρανικά ΜΜΕ.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός επισκέφθηκε ιατρικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων ένα μαιευτήριο και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο σε αυτήν την πόλη που βρέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο για πολλούς μήνες το 2022, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Βίταλι Μπογκντάνοφ, δημοσίευσε στο Facebook μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται η Αντζελίνα Τζολί να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο με ουκρανικά διακριτικά.

Ούτε η ηθοποιός ούτε η ουκρανική κυβέρνηση επικοινώνησαν αυτήν την επίσκεψη.

Η χολιγουντιανή αστέρας, που υπήρξε απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες το διάστημα μεταξύ 2012 και 2022, είχε επισκεφθεί την Ουκρανία λίγους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής και είχε συναντηθεί με εκτοπισμένους στο Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.