Όλα τα μυστικά για τη σωστή φροντίδα των αγαπημένων μας κατοικιδίων

Η φροντίδα των κατοικίδιων μπορεί να γίνει ένα... mission imposiible, ειδικά αν το ζωάκι μας δεν συνεργάζεται, όμως η υγιεινή τους είναι απαραίτητη και μάλιστα έχει και κανόνες που πρέπει να τηρούμε.

Για τη φροντίδα που χρειάζονται τα ζώα μας μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη ο κτηνίατρος Γιώργος Αρβανίτης.

Μιλώντας ειδικά για τα σκυλιά ο κ. Αρβανίτης είπε ότι το μπάνιο τους πρέπει να γίνεται όχι συχνότερα από μια φορά τον μήνα. Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο, ο κ. Αρβανίτης εξήγησε ότι είναι σημαντικό να μην κάνουν μπάνιο συχνότερα, καθώς το δέρμα του σκύλου έχει μια λιπαρή στοιβάδα, την οποία δεν πρέπει να απομακρύνουμε συχνά, γιατί αποτελεί αμυντικό φραγμό του δέρματος.

Την ώρα του μπάνιου πρέπει να χρησιμοποιούμε χλιαρό νερό, ούτε πολύ ζεστό ούτε πολύ κρύο, και στη συνέχεια να γίνεται ένα καλό στέγνωμα του ζώου με πετσέτα, όπως είπε. Ο κ. Αρβανίτης τόνισε ότι είναι σημαντικό να μην μπαίνει νερό στα αυτιά των σκύλων γιατί προδιαθέτει σε ωτίτιδες, ειδικά όταν οι ράτσες έχουν μακριά αυτιά, οπότε δεν αερίζεται καλά ο έξω ακουστικός πόρος.

Σε ερώτηση αν είναι καλό να χρησιμοποιούμε πιστολάκι μετά το μπάνιο, απάντησε πως αν το κάνουμε, δεν πρέπει να γίνεται με μεγάλη ένταση αέρα και όχι πολύ υψηλή θερμοκρασία.

Ειδικά για το κόψιμο των νυχιών, ανέφερε ότι υπάρχουν ειδικοί νυχοκόπτες, ωστόσο πρέπει να προσέχουμε τα νύχια να είναι αρκετά μακριά, γιατί αν το ζώο έχει κάποια δραστηριότητα, όπως τα κυνηγετικά ή τα ζώα που ζουν στον κήπο, τότε φθείρονται από μόνα τους.

«Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος κανόνας, αναλόγως πότε έχουν μεγαλώσει και ανάλογα πάντα με την τη δραστηριότητα του ζώου» εξήγησε.

Για τη στοματική υγεία ανέφερε πως είναι σημαντική, καθώς τα δόντια τους υφίστανται φθορές με την πάροδο του χρόνου. Με ένα καλό βούρτσισμα με οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα καθαρίζουμε τα δόντια τους, κάτι που μπορεί να γίνει δύσκολο αφού τα περισσότερα ζώα δεν κάθονται εύκολα. Ειδικά οι γάτες είναι πάρα πολύ δύσκολες, αλλά και οι σκύλοι δεν είναι εύκολοι.

Για το χτένισμα και το βούρτσισμα ο κ. Αρβανίτης σημείωσε πως πρέπει να διαλέγουμε βούρτσες ανάλογα με το μήκος του τριχώματος του ζώου και βέβαια ανάλογα και με την εποχή του έτους, γιατί κάποιες εποχές του έτους οι σκύλοι και οι γάτες μαδάνε πιο συχνά, οπότε θέλουν πιο συχνό βούρτσισμα.

Σημαντικό για την υγιεινή των ζώων είναι ο καθαρισμός του πιάτου μέσα από το οποίο τρώνε την τροφή τους. Όπως ανέφερε ο κ. Αρβανίτης, αυτό κανονικά πρέπει να γίνεται μια - δυο φορές την ημέρα μετά το γεύμα. Προτιμότερα -είπε- είναι τα μεταλλικά πιάτα παρά τα πλαστικά, γιατί από τα μεταλλικά πιάτα μπορείς να απομακρύνεις πιο εύκολα τα υπολείμματα τροφής ή τους μικροοργανισμούς. Τα πλαστικά πιάτα προκαλούν πολλές φορές αλλεργία γιατί τρίβονται οι σκύλοι σε αυτά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.