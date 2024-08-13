Anitta: Με learjet στη Μύκονο για yoga, ώπα και twerking

Το δημοσιοποίησε η ίδια πριν από λίγες ώρες. Με την οικογένεια και φίλες η Anitta, (Larissa de Macedo Machado) βρέθηκε στη Μύκονο και αν κρίνουμε απ’ ότι είδαμε πέρασε αξέχαστα.

Η παρέα της υπερδιάσημης βραζιλιάνας σταρ έφτασε στην Μύκονο με learjet και από την ώρα που προσγειώθηκαν και βγήκαν ξεκίνησαν να…παρτάρουν.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.