Anitta: Με learjet στη Μύκονο για yoga, ώπα και twerking

Άλλη μια διάσημη άφιξη αυτό το καλοκαίρι στη Μύκονο

Το δημοσιοποίησε η ίδια πριν από λίγες ώρες. Με την οικογένεια και φίλες η Anitta, (Larissa de Macedo Machado) βρέθηκε στη Μύκονο και αν κρίνουμε απ’ ότι είδαμε πέρασε αξέχαστα.

Η παρέα της υπερδιάσημης βραζιλιάνας σταρ έφτασε στην Μύκονο με learjet και από την ώρα που προσγειώθηκαν και βγήκαν ξεκίνησαν να…παρτάρουν.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

