Anitta: Με learjet στη Μύκονο για yoga, ώπα και twerking

Το δημοσιοποίησε η ίδια πριν από λίγες ώρες. Με την οικογένεια και φίλες η Anitta, (Larissa de Macedo Machado) βρέθηκε στη Μύκονο και αν κρίνουμε απ’ ότι είδαμε πέρασε αξέχαστα.
Η παρέα της υπερδιάσημης βραζιλιάνας σταρ έφτασε στην Μύκονο με learjet και από την ώρα που προσγειώθηκαν και βγήκαν ξεκίνησαν να…παρτάρουν.
Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr
- Σταρ της Disney συνελήφθη για βία κατά του συντρόφου της - Το επεισόδιο που oδήγησε στη σύλληψή της
- Τρία ζώδια με το πιο ψεύτικο χαμόγελο - Έχουν ταλέντο στο να κρύβουν τα συναισθήματά τους
- Μετά το παγκόσμιο ρεκόρ, στη Σαντορίνη για... σουβλάκια - Ο Ντουπλάντις το ρίχνει έξω με τη σύντροφό του - Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.