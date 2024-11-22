Η πικρή δικαστική διαμάχη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί έχει φέρει προβλήματα και στη σχέση με τους γονείς του ηθοποιού, οι οποίοι κάποτε ζούσαν για τα εγγόνια τους, αλλά πλέον έχουν να τα δουν, σχεδόν, οκτώ χρόνια.

Ο 60χρονος Brad Pitt έχει αποξενωθεί από την κόρη του Shiloh, 18 ετών, και τα δίδυμα Knox και Vivienne, 16 ετών, καθώς και από τα τρία υιοθετημένα παιδιά του Maddox, 23 ετών, Pax, 20 ετών και Zahara, 19 ετών, από τότε που ένας καυγάς στο ιδιωτικό τους τζετ το 2016 είχε ως αποτέλεσμα η Angelina να καταθέσει αίτηση διαζυγίου.

Οι γονείς του Πιτ, ο William και η Jane Pitt, φοβούνται, όπως γράφει η «Daily Mail», ότι μπορεί να μην έχουν ξανά την ευκαιρία να περάσουν χρόνο με τα εγγόνια τους. Το γεγονός ότι έχουν να τα δουν τόσα χρόνια τους στενοχωρεί πολύ. Οι γονείς του ηθοποιού ήταν παρόντες στη ζωή των παιδιών πριν επέλθει η οριστική ρήξη με την Αντζελίνα Τζολί. «Πριν από τον χωρισμό, ήταν μέρος της ζωής των παιδιών και περνούσαν όλοι μαζί πολύ χρόνο», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε το μέσο και πρόσθεσε: «Είναι απλά σπαρακτικό να βλέπεις ότι αυτό δεν ισχύει πλέον. Είναι άλλο πράγμα τα παιδιά να μην βλέπουν τον πατέρα τους, αλλά είναι λυπηρό για την Τζέιν και τον Μπιλ να μην έχουν καμία επαφή με τα πολύτιμα εγγόνια τους. Είναι στα 80 τους χρόνια και η σκέψη ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ ξανά να περάσουν χρόνο με τα εγγόνια τους τους λυπεί».

Brad Pitt's children haven't seen their 'heartbroken' grandparents for eight years amid Angelina Jolie battle https://t.co/ZabqRdlSWm pic.twitter.com/zIsGR2qUXw — Daily Mail Online (@MailOnline) November 21, 2024

Η Αντζελίνα Τζολί είχε μιλήσει στο παρελθόν με αγάπη για τους γονείς του Μπραντ για τον τρόπο με τον οποίο είχαν αποδεχτεί τα υιοθετημένα παιδιά της. «Όταν τους πρωτογνώρισα, ήρθα με δύο υιοθετημένα παιδιά από άλλες χώρες και δεν ήξερα πώς θα είναι», είπε. «Αλλά είναι εξίσου στοργικοί μαζί τους».



Πηγή: skai.gr

