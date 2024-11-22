Ana de Armas: Σε ερωτικές περιπτύξεις με τον θετό γιο του Κουβανού προέδρου

Η Ana de Armas απαθανατίστηκε να φιλιέται με έναν άνδρα, αλλά όχι έναν οποιοδήποτε άνδρα… Η πρωταγωνίστρια του «Blonde» εθεάθη με τον Manuel Anido Cuesta, τον θετό γιο του προέδρου της Κούβας, Miguel Díaz-Canel, ενώ βρισκόταν στη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα.

Το νέο ζευγάρι έδειχνε ερωτευμένο καθώς περπατούσε στο σπίτι από ένα ραντεβού για δείπνο πριν βγάλουν βόλτα τον σκύλο της ηθοποιού, τη «Salsa». Αν και δεν είναι σαφές πώς το ζευγάρι συναντήθηκε, ένας Κουβανός influencer που ονομάζεται Alexander Otaola ισχυρίστηκε ότι οι δύο είχαν ρομαντική σχέση από τον περασμένο Μάιο, σύμφωνα με τους «Latin Times».

Ana de Armas spotted kissing Cuban President Díaz-Canel’s stepson during date night in Madrid https://t.co/o10o04O6vl pic.twitter.com/FaD6bNG9ta — Page Six (@PageSix) November 21, 2024

Ο 52χρονος Affleck και η ηθοποιός γνωρίστηκαν το 2019 στα γυρίσματα του ψυχολογικού θρίλερ «Deep Water», όπου υποδύονταν το αντρόγυνο. Το ειδύλλιο του ζευγαριού έγινε «καυτό» θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τους παπαράτσι να περιμένουν να απαθανατίσουν κάθε τους κίνηση. Μετά τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ, η Ana de Armas άρχισε να βγαίνει με το στέλεχος του Tinder, Paul Boukadakis, τον Ιούνιο του 2021. Εκείνη και ο επιχειρηματίας τεχνολογίας συστήθηκαν μέσω φίλων και ερωτεύτηκαν πολύ γρήγορα.

Η ηθοποιός ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τη δουλειά της στην ταινία του 2022, εμπνευσμένη από τη ζωή του κινηματογραφικού ινδάλματος Μέριλιν Μονρόε, «Blonde», σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Άντριου Ντόμινικ. Η δουλειά δεν ήταν εύκολη, ειδικά από τη στιγμή που η ηθοποιός έπρεπε να υποδυθεί έναν τόσο αναγνωρίσιμο αμερικανικό χαρακτήρα, έχοντας παράλληλα μια έντονη κουβανική προφορά. Αφού δούλεψε πάνω σε αυτό και μπήκε βαθύτερα στον χαρακτήρα, κατάφερε να την ενσαρκώσει, πείθοντας τους κριτικούς. Παρόλο που η ταινία προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο απεικόνισε τη ζωή της Μονρόε, η ερμηνεία της καταχειροκροτήθηκε και φάνηκε ότι δεν θα ήταν η πρώτη φορά που θα λάμβανε μια τέτοια τιμή (η Michelle Yeoh πήρε το βραβείο κατά τη διάρκεια της τελετής).

Η «Ballerina» είναι η πολυαναμενόμενη ταινία που θα αποτελέσει μέρος του franchise του John Wick, στην οποία θα υποδυθεί μια γυναίκα που αναζητά εκδίκηση στους δολοφόνους της οικογένειάς της. Η ταινία θα κυκλοφορήσει το 2025, εγκαίρως για να επανεκκινήσει την καριέρα της ηθοποιού, και θα αποτελέσει την επανασύνδεσή της με τον Keanu Reeves, ο οποίος θα επιστρέψει στον ρόλο του επαγγελματία δολοφόνου στην ταινία, για την οποία ελάχιστα έχουν ειπωθεί μέχρι στιγμής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.