Αν Χάθαγουεϊ: Δεν έκανε λίφτινγκ - «Ο κόσμος μπερδεύει τις υποθέσεις με τα γεγονότα»

Η Αν Χάθαγουεϊ αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, μετά τις έντονες φήμες που κυκλοφόρησαν για την εμφάνισή της και τα σχόλια ότι έχει υποβληθεί σε λίφτινγκ προσώπου.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Elle», η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το πώς βίωσε όλη αυτή τη συζήτηση, εξηγώντας ότι οι φήμες έγιναν τελικά αποπροσανατολιστικές. «Ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι αισθάνονται πολύ σίγουροι όταν παρουσιάζουν αυτό που πιστεύουν ως γεγονός. Κάποιες φορές αυτό που πιστεύουν είναι σωστό και κάποιες άλλες όχι», ανέφερε η ίδια, τονίζοντας ότι κανονικά θα προτιμούσε να μη σχολιάζει τίποτα και να αφήνει ένα μυστήριο γύρω από την εικόνα της.

Όπως είπε, όμως, η συζήτηση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ένιωσε την ανάγκη να πει τη δική της αλήθεια. «Η προτίμησή μου θα ήταν να μην σχολιάζω ποτέ τίποτα, να ζω μέσα στο μυστήριο και να μην τραβάω την προσοχή πάνω μου. Αλλά οι εικασίες έγιναν τόσο έντονες, που νιώθεις την ανάγκη να ξεκαθαρίσεις τι ισχύει».

Η Χάθαγουεϊ παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι ακόμη αναρωτιέται αν έπρεπε να είχε δημοσιεύσει το συγκεκριμένο βίντεο ή αν θα ήταν καλύτερο να είχε συνεχίσει απλώς να κάνει αυτό που την έκανε να αισθάνεται όμορφη και πιο σίγουρη στο κόκκινο χαλί. «Ένιωσα ότι η συζήτηση άρχισε να αποσπά την προσοχή», πρόσθεσε.

Η σταρ του «Princess Diaries» τόνισε ότι ένα λίφτινγκ προσώπου είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική απόφαση και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν απλή υπόθεση των social media. «Οι άνθρωποι υπέθεταν ότι είχα πάρει μια τεράστια ιατρική απόφαση. Ήθελα να δείξω ότι όχι, δεν έκανα κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η ηθοποιός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κάνει κάποια αισθητική επέμβαση στο μέλλον, λέγοντας με ειλικρίνεια: «Και παρεμπιπτόντως, μπορεί κάποια μέρα να κάνω λίφτινγκ».

Στην ίδια συνέντευξη, η Αν Χάθαγουεϊ μίλησε και για την επιστροφή της στον ρόλο της Άντι Σακς στο πολυαναμενόμενο «Ο Διάβολος φορούσε Prada 2». Η ηθοποιός αναφέρθηκε στο πόσο διαφορετική νιώθει σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, λέγοντας πως η επιστροφή σε έναν τόσο καθοριστικό ρόλο ήταν για εκείνη βαθιά συναισθηματική.

Όπως εξήγησε, ένιωσε ευγνωμοσύνη για την ταινία που σημάδεψε την καριέρα της, αλλά και για τους ανθρώπους που τη στήριξαν τότε, ανάμεσά τους και ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ. «Ήταν συναρπαστικό να επιστρέψω και να πω ευχαριστώ, αλλά και να δείξω όλη τη δουλειά που έχω κάνει με τον εαυτό μου», ανέφερε. «Έχω δουλέψει πολύ για να γίνω πιο θετικός, πιο υγιής και πιο ασφαλής άνθρωπος», είπε, σημειώνοντας πως ήταν χαρούμενη που μπόρεσε να μοιραστεί αυτή τη νέα εκδοχή του εαυτού της με ανθρώπους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή και την καριέρα της.

Πηγή: skai.gr

