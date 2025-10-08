H Άμπι Κλάνσι (Abbey Clancy) εξασφάλισε ότι όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω της, καθώς πόζαρε με ένα διαφανές μπεζ φόρεμα και στη συνέχεια «ανέβασε» τις φωτογραφίες στο Instagram. Το 39χρονο μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό μια σειρά από σέξι φωτογραφίες, τις οποίες τράβηξε η φωτογράφος Karis Kennedy. Για τη φωτογράφιση, η Abbey έδειχνε αιθέρια και σέξι, κάτι που σχολίασαν και οι θαυμαστές της.

Η Άμπι Κλάνσι είναι ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα της βρετανικής showbiz. Μοντέλο, παρουσιάστρια και μητέρα τεσσάρων παιδιών, κατάφερε να «χτίσει» μια καριέρα που ισορροπεί ανάμεσα στη λάμψη της μόδας και τη ζεστασιά της οικογένειας.

Από το Λίβερπουλ στην κορυφή της μόδας

Γεννημένη στις 10 Ιανουαρίου 1986 στο Λίβερπουλ, η Abigail Marie Clancy μεγάλωσε με όνειρο να ασχοληθεί με τη μόδα. Το 2006, συμμετείχε στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Britain’s Next Top Model», όπου κατέκτησε τη δεύτερη θέση, μια διάκριση που στάθηκε αφετηρία για μια εντυπωσιακή πορεία στον χώρο της μόδας.

Από τότε, η ίδια έχει συνεργαστεί με κορυφαίους φωτογράφους και έχει εμφανιστεί σε εξώφυλλα περιοδικών όπως «Vogue», «Elle», «Marie Claire» και «Sports Illustrated», ενώ έχει περπατήσει στις πασαρέλες για γνωστούς οίκους μόδας.

Πίσω από τη δημόσια λάμψη, η Άμπι Κλάνσι είναι γνωστή για την αφοσίωσή της στην οικογένειά της. Από το 2011 είναι παντρεμένη με τον διάσημο Άγγλο πρώην ποδοσφαιριστή, Πίτερ Κράουτς (Peter Crouch), με τον οποίο έχουν τέσσερα παιδιά.

Μιλώντας πρόσφατα στο podcast της, «The Therapy Crouch», το μοντέλο αποκάλυψε ότι όταν ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, είχε μια αμήχανη αλληλεπίδραση με μια άλλη μητέρα σε ένα φαρμακείο. «Είχα μια τρομερή εμπειρία σε ένα φαρμακείο όταν ήμουν εννέα μηνών έγκυος και κρατούσα ένα μωρό έξι μηνών. Στο ταμείο ήταν μια κυρία με ένα μωρό και νόμιζα ότι ήταν έγκυος. Της είπα: ‘’Θεέ μου, είσαι τόσο τρελή όσο κι εγώ’’. Το μωρό κλωτσούσε και είπα: ‘’Θεέ μου, μας περιμένει το ίδιο, έτσι δεν είναι;’’. Κι εκείνη απάντησε: ‘’Δεν είμαι έγκυος, είναι το βάρος που πήρα από την εγκυμοσύνη’’ και ήθελα να πεθάνω. Της ζήτησα συγγνώμη».

