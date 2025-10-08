Η Κέιτι Πέρι έγινε… Ρόμποκοπ: Η εμφάνισή της στη Γλασκόβη θα σας αφήσει άφωνους (video)

Η Κέιτι Πέρι (Katy Perry) «ταξίδεψε» την περιοδεία της «Lifetimes Tour» στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στη Γλασκόβη. Φορώντας ένα φουτουριστικό κορμάκι αλά Ρόμποκοπ, η 40χρονη τραγουδίστρια ερμήνευσε μια σειρά από επιτυχίες μέσα από ένα μεταλλικό κλουβί, πριν τη συνοδεύσει στη σκηνή μια ομάδα χορευτών.

Το διαστημικό «look» της καλλιτέχνιδος ήταν εντυπωσιακό: ένα ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς με επωμίδες. Η διάσημη τραγουδίστρια φόρεσε, επίσης, γάντια και μπότες μέχρι τον μηρό. Πριν ξεκινήσει το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας της, η Κέιτι Πέρι εμφανίστηκε και στη Βραζιλία.

Μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια σχέσης και τέσσερα χρόνια αρραβώνα, η Κέιτι Πέρι και ο Όρλαντο Μπλουμ αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Το ζευγάρι, που απέκτησε μαζί μια κόρη, την μικρή Ντέιζι Νταβ, ανακοίνωσε τον χωρισμό του στις αρχές Ιουλίου 2025, μέσα από μια κοινή δήλωση των εκπροσώπων τους.

Katy Perry wears a futuristic metal bodysuit to perform in Glasgow as her Lifetimes Tour hits the UK https://t.co/fgjUS5sXOT — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 8, 2025

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο σταρ «έχουν μετατοπίσει τη σχέση τους τους τελευταίους μήνες, ώστε να εστιάσουν στην κοινή ανατροφή της κόρης τους». Παρότι η απόφαση ήρθε ήρεμα και συναινετικά, οι πηγές αναφέρουν πως οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και οι διαφορετικοί ρυθμοί ζωής συνέβαλαν στη δημιουργία απόστασης ανάμεσά τους.

Η Κέιτι Πέρι, που ετοιμάζει το νέο της μουσικό «comeback», και ο Όρλαντο Μπλουμ, που συνεχίζει τη δουλειά του στο θέατρο και τον κινηματογράφο, φέρονται να διατηρούν φιλικές σχέσεις και να δίνουν προτεραιότητα στην κόρη τους.

Ο έρωτάς τους ξεκίνησε το 2016, πέρασε από χωρισμούς, επανασυνδέσεις και τελικά έναν αρραβώνα το 2019. Αν και οι θαυμαστές τους ήλπιζαν πως θα ανέβουν σύντομα τα σκαλιά της εκκλησίας, φαίνεται πως το ταξίδι τους μαζί ολοκληρώθηκε – τουλάχιστον ως ζευγάρι.

