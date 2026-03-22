Η Αμάντα Πιτ δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού. Σε ένα προσωπικό και εξομολογητικό κείμενο που δημοσιεύθηκε στο «New Yorker», η ηθοποιός της σειράς «Your Friends & Neighbors» αποκάλυψε όχι μόνο τη διάγνωσή της, αλλά και τις δοκιμασίες που βίωσε το τελευταίο διάστημα.

Η ηθοποιός ήρθε αντιμέτωπη με τη θνητότητά της, την ίδια περίοδο που έχανε και τους δύο γονείς της σε μονάδες παρηγορητικής φροντίδας. Κατά τη διάρκεια ενός προγραμματισμένου ελέγχου στις 29 Αυγούστου, ο γιατρός της εντόπισε κάτι ύποπτο σε υπερηχογράφημα, ενώ μια βιοψία επιβεβαίωσε σύντομα την ύπαρξη ενός μικρού όγκου. Την ίδια περίοδο πέθανε και ο πατέρας της.

«Δεν πρόλαβα να φτάσω πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, αλλά είδα το σώμα του πριν το πάρουν από το διαμέρισμά του», έγραψε. «Μόλις το σώμα του πατέρα μου έφυγε από τα μάτια μου, ένιωσα ελεύθερη να πανικοβληθώ ξανά για τον καρκίνο μου».

Η 54χρονη ηθοποιός αποκάλυψε, επίσης, ότι δεν είχε τη δύναμη να μιλήσει στη μητέρα της για τον θάνατο του πατέρα της ή για τη δική της διάγνωση, καθώς εκείνη έπασχε από προχωρημένο Πάρκινσον. «Με αναγνώριζε ακόμη και μερικές φορές απαντούσε “ναι” ή “όχι”, αλλά πάντα επέστρεφε σε ένα άδειο βλέμμα», σημείωσε.

Η Αμάντα Πιτ μίλησε και για την έρευνα που έκανε στο διαδίκτυο σχετικά με το λοβιακό διηθητικό καρκίνωμα (η δεύτερη πιο συχνή μορφή καρκίνου του μαστού), παρά την υπόσχεση στον σύζυγό της ότι δεν θα το έκανε. Περιέγραψε αυτή τη μορφή καρκίνου ως «ύπουλη» και «δύσκολη», επισημαίνοντας ότι συχνά υποεκτιμάται το μέγεθός της ακόμη και όταν εντοπίζεται εγκαίρως.

Αργότερα, οι γιατροί εντόπισαν έναν δεύτερο όγκο στον ίδιο μαστό, ο οποίος αποδείχθηκε καλοήθης και αντιμετωπίστηκε με ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία, χωρίς να χρειαστεί χημειοθεραπεία ή μαστεκτομή.

Η ηθοποιός περιέγραψε -με έντονα συναισθηματικό τρόπο- και τις τελευταίες στιγμές των γονιών της. Για τον πατέρα της, ανέφερε ότι ο θάνατός του ακολούθησε την «τυπική» πορεία της παρηγορητικής φροντίδας, ενώ για τη μητέρα της έκανε λόγο για μια πιο «ποιητική» εμπειρία. Θυμήθηκε ότι δεν έκλαψε όταν είδε το σώμα του πατέρα της και ένιωσε ενοχές, αλλά και μια προσωρινή ανακούφιση από το άγχος για τη δική της υγεία.

Και στη μητέρα της, η ηθοποιός βρισκόταν δίπλα της στις τελευταίες της στιγμές, ενώ οργάνωσε την κηδεία της μόλις δύο εβδομάδες μετά το πρώτο καθαρό αποτέλεσμα εξετάσεων.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο πώς μίλησε στα τρία παιδιά της για τη διάγνωσή της, ακολουθώντας τη συμβουλή του θεραπευτή της να μην προσπαθήσει να δείξει «δυνατή». Οι κόρες της αντέδρασαν συναισθηματικά, ενώ εξέφρασαν και φόβους ότι ίσως δεν τους αποκαλύπτει όλη την αλήθεια. «Τα παιδιά μου βρίσκονται στο κατώφλι της ενηλικίωσης. Αν θέλουμε να παραμείνουμε κοντά, πρέπει να μάθουμε να κάνουμε δύσκολες συζητήσεις», κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.