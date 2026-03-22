Jessie J: Στο νοσοκομείο μετά από χτύπημα στο κεφάλι σε οροφή αυτοκινήτου (video)

Η Jessie J αποκάλυψε ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, αφού χτύπησε το κεφάλι της στην οροφή ενός αυτοκινήτου. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η 37χρονη τραγουδίστρια του «Price Tag» παραδέχτηκε ότι φοβήθηκε πως είχε σπάσει τον αυχένα της, καθώς έμπαινε σε αυτοκίνητο για να μεταβεί σε συναυλία της στο Πεκίνο.

Αφού δημοσίευσε ένα βίντεο όπου έλεγε πως «δεν την πείραζε να στριμωχτεί στο πίσω κάθισμα», η Jessie «ανέβασε» και πλάνα από τη μαγνητική τομογραφία στο νοσοκομείο μετά το χτύπημα.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, η τραγουδίστρια -της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Jessica Cornish- έδωσε νέα ενημέρωση για την κατάστασή της, λέγοντας: «Δεν μπορώ να κουνήσω το κεφάλι μου. Είμαι καλά. Θα πάρω παυσίπονα και θα συνεχίσω. Νόμιζα ότι είχα σπάσει τον αυχένα μου, αλλά δεν έχει συμβεί. Ωστόσο, έχω τραυματίσει σοβαρά τον αυχένα και την πλάτη μου».

Η Jessie J υποβλήθηκε το 2025 σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά από διάγνωση καρκίνου. Ο τραυματισμός της έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις της για μια πιθανή αλλαγή καριέρας, καθώς αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να δοκιμάσει τις δυνάμεις σε κωμωδία και υποκριτική.

Πηγή: skai.gr

