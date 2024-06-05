Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Κι αν κάτι μπορεί να πει κανείς για τη νεαρή αυτή γυναίκα είναι πως δεν παρακολουθεί αμέτοχη τις εξελίξεις γύρω της από τη «φούσκα» της προνομιούχας εκ γενετής θέση της.

Αντιθέτως και ίσως εξ’ αιτίας ακριβώς της οικογένειάς της και της οικονομικής της επιφάνειας η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση από μικρή ηλικία έδειξε να έχει σοβαρές ανησυχίες και ισχυρές φιλανθρωπικές δράσεις.

Μεγαλώνοντας και έχοντας πια γίνει και μαμά, αφού απέκτησε με τον σύζυγό της Βύρωνα Βασιλειάδη ένα υγιέστατο αγοράκι, τον Νίκο, η Εριέττα δραστηριοποιείται όλο και περισσότερο σε σκοπούς που την εμπνέουν, σε θέματα που θεωρεί ότι κανείς δεν πρέπει να μένει αμέτοχος. Ένα από αυτά είναι και ο πόλεμος στη Γάζα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κοινωνικά ενεργή Εριέττα παίρνει θέση για τη στάση του Ισραήλ και ότι γίνεται εδώ και τόσους μήνες στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: Instagram

Σήμερα, φορώντας ένα t-shirt με μια υψωμένη γροθιά στα Παλαιστινιακά χρώματα και το σύνθημα Free Palestine και έχοντας αγκαλιά τον σύζυγό της έγραψε:

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις ζωές μας. Δεν μπορούμε να ζούμε σε ένα πέπλο πόνου και μαυρίλας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν κάτι μας έμαθε ο πόλεμος στην Γάζα είναι ότι υπάρχουμε από τύχη. Μπορούμε και αγκαλιάζουμε τα παιδιά μας από τύχη. Μέχρι κάποιος να αποφασίσει ότι οι ζωές μας δεν έχουν αξία. Ότι είμαστε ένας αριθμός - μια παράπλευρη απώλεια.

Αν κάτι μας έμαθε ο πόλεμος στην Γάζα και όχι μόνο, είναι ότι νόμοι και όρια δεν υπάρχουν. Μπροστά στο συμφέρον κάθε ίχνος ανθρωπιάς χάνεται και ακόμα και η σφαγή μικρών παιδιών δικαιολογείται απόλυτα - «η κόκκινη γραμμή δεν έχει ξεπεραστεί» λέει - μέχρι να αποκεφαλιστεί το δικό τους παιδί βέβαια. Εκεί το παιχνίδι αλλάζει γιατί για εκείνους δεν έχουν όλες οι ζωές την ίδια αξία. Κάποιες είναι αναλώσιμες.

Αυτό που κάνει ο Νετανιάχου στην Γάζα γιατί δεν έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατία»; Γιατί είναι λευκός; Επειδή δεν είναι Μουσουλμάνος; Έτσι ακριβώς χτίζεται το ψέμα, το μίσος, ο ρατσισμός.

Όσο για εμάς στην μικρή Ελλαδίτσα; Δεν λέμε κουβέντα. Γιατί είμαστε φιλοαμερικανοί - ή αλλιώς χέστες. Όμως η ρόδα γυρίζει και το να βρεθούμε σε αντίστοιχη θέση στο μέλλον δεν αποκλείεται. Τότε τι θα πούμε; Ότι είναι απάνθρωπο που δεν έρχεται κανείς να μας σώσει; Αφού ούτε εμείς πήγαμε. Αφού και εμείς γυρίσαμε το βλέμμα.

Η καθημερινότητά μας δεν μπορεί να σταματήσει, όμως μπορούμε να φροντίσουμε έτσι ώστε να μην ξεχνάμε και ακόμα καλύτερα να ενοχλούμε και λίγο αυτούς που προσπαθούν να ξεχάσουν - επιμένουν να ξεχνούν. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε κάτι, αλλά σίγουρα είναι καλύτερο από το να μένουμε άπραγοι».





Πηγή: skai.gr

