Ο πρώην πρωταγωνιστής του «Game of Thrones», Sean Bean, φαίνεται να ατμίζει έξω από ένα τουρκικό εστιατόριο στο Λίβερπουλ, λίγες ημέρες αφότου σύρθηκε έξω από ένα μπαρ της πόλης, επειδή χρησιμοποιούσε τη συσκευή ατμίσματος.

Ο 65χρονος ηθοποιός, όπως γράφει η «Daily Mail», βρίσκεται στην πόλη για τα γυρίσματα ενός νέου δράματος του BBC. Εκδιώχθηκε από την παμπ Tom Thumb στο Λίβερπουλ, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, αφού φέρεται να χρησιμοποίησε τη συσκευή ατμίσματος. Το προσωπικό ασφαλείας του μαγαζιού έσυρε βίαια τον διάσημο ηθοποιό, όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Χθες, ο Bean εθεάθη έξω από το εστιατόριο με τους συναδέλφους του Stephen Walters και James Nelson-Joyce, οι οποίοι εμφανίζονται στο νέο δράμα του BBC, «This City is Ours». Ο Bean έχει εμπλακεί σε πολλά περιστατικά σε μπαρ και παμπ κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ενώ σε μία περίπτωση μάλιστα μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια ενός καυγά για τα μάτια ενός μοντέλου, σύμφωνα με το μέσο.

Ένας μάρτυρας δήλωσε στο μέσο ότι το τελευταίο περιστατικό συνέβη, καθώς ο ηθοποιός αγνόησε τα αιτήματα του προσωπικού του μπαρ να σταματήσει να ατμίζει σε εσωτερικούς χώρους. «Έμεινα πραγματικά έκπληκτος και ευχαριστημένος όταν κοίταξα για πρώτη φορά και τον είδα να κάθεται εκεί.

Όταν ο πορτιέρης πήγε κοντά του, νόμιζα ότι ήταν για μια φωτογραφία, αλλά στην πραγματικότητα ζητούσε από τον Sean να σταματήσει να ατμίζει μέσα στο μπαρ. Ο Sean συνέχισε να λέει ότι μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν φερόταν σωστά. Οι πορτιέρηδες έκαναν απλώς αυτό που κάνουν για όλους τους άλλους και αυτό είναι δίκαιο. Όταν επέστρεψε μέσα, άρχισε πάλι να ατμίζει. Του ζήτησαν να φύγει αλλά δεν ήθελε. Απλά κρατιόταν από την καρέκλα του», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

