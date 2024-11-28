Σχεδόν τρία χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της κινηματογραφίστριας, Χαλίνα Χάτσινς, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, το πολυσυζητημένο «Rust», έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Camerimage, της Πολωνίας την προηγούμενη εβδομάδα.

Παρ' ότι ο πρωταγωνιστής Alec Baldwin δεν παρευρέθηκε, μίλησε στο Variety, από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο για το τραγικό περιστατικό και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια λόγω της υπόθεσης.

Alec Baldwin says he had concerns over imitating Robert F. Kennedy Jr.'s voice on #SNL:



"in the cancel culture you get worried about doing something wrong. So where Bobby has the voice, which is obviously very raspy, I was afraid of doing too much of that because I would get… pic.twitter.com/Q97BCIIZT8 — Variety (@Variety) November 25, 2024

«Αυτό είναι προφανώς το πιο δύσκολο πράγμα που έχω αντιμετωπίσει ποτέ στη ζωή μου» είπε ο ηθοποιός στο Variety. «Πέρα από τα ίδια τα θύματα, αυτό που με πονάει περισσότερο είναι αυτό που έκανε στη γυναίκα μου η οποία έχει τραυματιστεί πάρα πολύ από αυτό. Υπήρξε πολύς πόνος. Όταν είσαι παντρεμένος με κάποιον και όλα πηγαίνουν αρκετά καλά… και το πάτωμα φεύγει κάτω από τα πόδια σου είναι πολύ τρομακτικό και πολύ ενοχλητικό. Και προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτά τα πράγματα. Γιατί η ταινία δεν στέκεται μόνη της. Πάντα θα επισκιάζεται από αυτό το γεγονός».

Ο Άλεκ Μπόλντγουιν, στην πρώτη του εμφάνιση σε Φεστιβάλ μετά το τραγικό συμβάν, αποκάλυψε ότι δεν θέλει να δει το «Rust», ενώ εξέφρασε την επιθυμία του η ταινία να πουληθεί και να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες. Αποκάλυψε ότι έχει παραιτηθεί από την αμοιβή του και τα χρήματα έχουν δοθεί στον σύζυγο της Χάτσινς, Ματ. «Δεν έχω δει την ταινία. Ελπίζω να κυκλοφορήσει, να βγει στις αίθουσες. Να φέρει τα χρήματα πίσω για τους επενδυτές της. Δεν θέλεις ποτέ αυτοί οι άνθρωποι που πίστεψαν στο έργο σου να μείνουν με άδεια χέρια» ανέφερε.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε την προτεραιότητά του να παραμείνει δυνατός και παρών για την οικογένειά του. «Θέλω όλα όσα αφορούν το "Rust" να τα αφήσω πίσω μου, ώστε να μπορώ να πάω να κάνω άλλα πράγματα για τα παιδιά μου. Σε αυτή την ηλικία, είμαι 66 ετών, θέλω να έχω την ενέργεια για τα παιδιά μου. Τα τελευταία δύο χρόνια λόγω αυτής της κατάστασης έχω «στραγγίξει»...έχουμε υποχρέωση να φυλάξουμε μερικά από τα καλύτερά μας χρόνια για τα παιδιά μας. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για μένα» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.