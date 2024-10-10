Ο Τομ Κρουζ έδειχνε ανήσυχος καθώς έφτασε στο ελικοδρόμιο Battersea την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024. Ο 62χρονος ηθοποιός, ο οποίος βρίσκεται στη μέση των γυρισμάτων του «Mission Impossible 8», πέταξε εκτάκτως με ελικόπτερο στη Φλόριντα. Ο Τομ Κρουζ διαθέτει ένα πολυτελές ρετιρέ στο Κλιαργουότερ (Clearwater) της Φλόριντα και αγωνιούσε αν το σπίτι του είχε υποστεί ζημιές από τον τυφώνα Milton.

Και είναι αλήθεια ότι η Φλόριντα μετράει τις πληγές της… Άγριοι άνεμοι, ισχυρές βροχές και ανεμοστρόβιλοι μαίνονταν όλη τη νύχτα, αφήνοντας πίσω μεγάλες καταστροφές που γίνονται ορατές με το φως της ημέρας. Ο απολογισμός τραγικός: 4 νεκροί -μέχρι στιγμής- και εκατ. νοικοκυριά χωρίς ρεύμα.

Ο διάσημος ηθοποιός ζει στο διαμέρισμά του στη Φλόριντα από το 2016, όταν πούλησε τα ακίνητά του στο Μπέβερλι Χιλς έναντι 39 εκατ. δολαρίων. Αν και ο Κρουζ έχει εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα γυρίσματα του «Mission Impossible», είναι βαθιά συνδεδεμένος με το συγκεκριμένο ακίνητο και μέρος, καθώς βρίσκεται κοντά στα κεντρικά γραφεία της Σαηεντολογίας.

Το ρετιρέ του ηθοποιού στη Φλόριντα είναι στην κορυφή ενός συγκροτήματος με την ονομασία «The Skyview», το οποίο κατασκεύασε ένας από τους πλουσιότερους Σαηεντολόγους στον κόσμο, ο Moises Agami. Το διαμέρισμα -που βρίσκεται στον ένατο και δέκατο όροφο- διαθέτει βεράντα στην οροφή, πισίνα υπερχείλισης, σολάριουμ, υδρομασάζ και μπαρ. Επίσης, υπάρχει ένα πέρασμα που οδηγεί σε ένα μυστικό, μικρότερο, διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο, το οποίο διαθέτει προσομοιωτή πτήσης, γραφείο και γυμναστήριο.

