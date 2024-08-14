Την καλοκαιρινή λίστα με τα αγαπημένα του τραγούδια, όπως κάθε χρόνο μοιράστηκε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα (Barack Obama).

Μεταξύ των τραγουδιών ξεχωρίζουν το «365» της Charli XCX καθώς και τα «Million Dollar Baby» του Tommy Richman και «One of This Things First» του Nick Drake.

Ο 44ος Αμερικανός Πρόεδρος απολαμβάνει επίσης να ακούει το τραγούδι της Billie Eilish «Chihiro» από το άλμπουμ «Hit Me Hard and Soft», το «Texas Hold 'Em» της Beyoncé από το «Cowboy Carter», το «Perro Negro» του Bad Bunny, το «A Bar Song (Tipsy)» του Shaboozey, ανάμεσα στους Tems, Bonny Light Horseman, Pharoah Sanders, Samara Joy και Charles Mingus.

«Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει προς το τέλος του, ήθελα να μοιραστώ μερικά τραγούδια που ακούω τελευταία - και δεν θα ήταν η λίστα μου αν δεν περιελάμβανε ένα εκλεκτικό μείγμα», έγραψε ο Ομπάμα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Ελπίζω να βρείτε κάτι καινούργιο να ακούσετε!».

Σημειώνεται ότι ο Ομπάμα συνεχίζει την παράδοση που ξεκίνησε από το 2015 που ήταν στο Λευκό Οίκο, να μοιράζεται δύο φορές το χρόνο, λίστες με τα αγαπημένα του βιβλία, τις μουσικές του επιλογές και ταινίες όπως αναφέρει το Pitchfork.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

