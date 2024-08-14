Ξέραμε ότι ο Mark Zuckerberg είναι άσσος σε θέματα τεχνολογίας αλλά όπως αποδείχθηκε είναι συγχρόνως και ο σύζυγος που θα ήθελαν όλες να έχουν.

Ο ιδρυτής του Facebook ηλικίας 40 ετών με ανάρτησή του στο Instagram ανακοίνωσε ότι παρήγγειλε και παρέλαβε ένα άγαλμα της γυναίκας του Priscilla Chan, ηλικίας 39 ετών, για να της εκφράσει την αγάπη του, όπως θα έκαναν οι αρχαίοι Ρωμαίοι.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται η Priscilla Chan να πίνει το ρόφημα της σε μια ταξιδιωτική κούπα φορώντας μια ροζ ρόμπα με λευκές και μπλε λεπτομέρειες, ενώ στέκεται δίπλα στο άγαλμά της για να δηλώσει την ευγνωμοσύνη της. Το πολύχρωμο έργο τέχνης, είναι δημιούργημα του Daniel Arsham και ενσαρκώνει τη μητέρα τριών παιδιών να προχωρά φορώντας ένα ασημένιο φόρεμα που το φυσά ο αέρας.

Ο Zuckerberg έγραψε ως λεζάντα στο ποστ του: «Ας επαναφέρουμε την παράδοση του να φτιάχνεις αγάλματα της γυναίκας σου».

Η σύζυγός του Chan αναδημοσίευσε την ανάρτησή του κάνοντας το χιουμοριστικό σχόλιο «Δεν πρόκειται να σου λείψω».

Το χρονικό της σχέσης

Το ζευγάρι πρωτογνωρίστηκε σε ένα πάρτι στο Πανεπιστήμιο το 2003, όταν και οι δύο πήγαιναν στο Χάρβαρντ. Παντρεύτηκαν σε μια υπαίθρια τελετή έκπληξη τον Μάιο του 2012 στο σπίτι τους στο Palo Alto της Καλιφόρνια. Οι προσκεκλημένοι είχαν την εντύπωση ότι το πάρτι ήταν για να γιορτάσουν την αποφοίτηση της Chan από την ιατρική σχολή.

Τρία χρόνια αργότερα, ο Zuckerberg και η Chan καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί τη Maxima, 8 ετών. Έχουν επίσης δύο κόρες, την August και την Aurelia, η τελευταία από τις οποίες γεννήθηκε το 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.