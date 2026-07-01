Αγνώριστος ο Τζον Σίνα: Ξύρισε το κεφάλι του για τη δεύτερη φάση της μεταμόσχευσης μαλλιών

Ο Τζον Σίνα συνεχίζει ανοιχτά τη διαδικασία αποκατάστασης των μαλλιών του, μετά τα σχόλια και την κοροϊδία που είχε δεχτεί από φαν της πάλης για την αραίωση στα μαλλιά του.

Ο 49χρονος ηθοποιός και σταρ του WWE ξύρισε το κεφάλι του αυτή την εβδομάδα, καθώς προχώρησε στο επόμενο στάδιο της μεταμόσχευσης μαλλιών με τη μέθοδο FUE, δηλαδή την εξαγωγή μεμονωμένων τριχοθυλακίων.

Ο Σίνα δημοσίευσε στα social media φωτογραφία στην οποία ποζάρει με ξυρισμένο κεφάλι δίπλα στον γιατρό του, Dr. Ken Anderson. Στη λεζάντα της ανάρτησής του ανέφερε ότι πρόκειται για τον δεύτερο γύρο της θεραπείας του και πως αυτή τη φορά αποφάσισε να προχωρήσει πιο δυναμικά, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Round 2 of FUE Treatement and this time I went all in for best possible results. Thank you @KenAndersonMD and the staff at Anderson Center for Hair for accompanying me on this journey! pic.twitter.com/0Gpareki5U — John Cena (@JohnCena) June 29, 2026

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον γιατρό και την ομάδα του για τη στήριξή τους σε αυτή τη διαδικασία. Από την πλευρά του, ο Dr. Anderson απάντησε δημόσια, τονίζοντας πως η συνέπεια και η αφοσίωση του Σίνα στη μακροχρόνια φροντίδα των μαλλιών του έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία του.

Ο Τζον Σίνα είχε κάνει την πρώτη του μεταμόσχευση μαλλιών τον Νοέμβριο του 2024. Ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για την πίεση που ένιωσε, αναφέροντας πως προσπαθούσε για καιρό να κρύψει την αραίωση στα μαλλιά του, όμως αντί για κατανόηση βρέθηκε αντιμέτωπος με ειρωνικά σχόλια και πανό.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο 17 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WWE είχε χαρακτηρίσει την εμπειρία αυτή ως «bullying», εξηγώντας πως τα σχόλια του κοινού τον έκαναν να αισθάνεται άβολα και εκτεθειμένος. Είχε επίσης τονίσει πως η τριχόπτωση είναι μια γενετική κατάσταση την οποία δεν μπορεί να ελέγξει.

Την ίδια στιγμή, ο Σίνα συνεχίζει δυναμικά και την κινηματογραφική του πορεία. Η νέα του κωμωδία «Little Brother», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Eric André, βρίσκεται στην κορυφή του Netflix. Η ταινία ακολουθεί έναν διάσημο μεσίτη, του οποίου η φαινομενικά τέλεια ζωή ανατρέπεται όταν ένας εκκεντρικός παλιός φίλος από το σχολείο επιστρέφει ξαφνικά στο προσκήνιο. Ο ηθοποιός έχει ήδη αρκετά ακόμη projects στα σκαριά, ανάμεσά τους τα «Coyote vs. Acme», «Matchbox: The Movie» και «One Attempt Remaining».

Πηγή: skai.gr

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