Γάμος Taylor Swift- Travis Kelce: Οι καλεσμένοι υπέγραψαν σύμφωνο εχεμύθειας

Σύμφωνο εμπιστευτικότητας φαίνεται πως υπέγραψαν οι καλεσμένοι στον πολυσυζητημένο γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του TMZ, όλοι όσοι θα παρευρεθούν στην τελετή έχουν υπογράψει έγγραφα που τους απαγορεύουν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για το λαμπερό γεγονός.

Ωστόσο, οι περιορισμοί αυτοί φέρεται να μην είναι τόσο αυστηρές όσο αρχικά θεωρήθηκε, καθώς δεν περιλαμβάνουν καμία οικονομική ποινή ή άλλη συγκεκριμένη κύρωση σε περίπτωση παραβίασης των όρων.

Παράλληλα, το TMZ ανέφερε την Τρίτη ότι τα έγγραφα δεν αναφέρονται στο τί θα μπορούσε να ισχύει σε ενδεχόμενη κινηματογράφηση ή δημοσιοποίηση σχετικού υλικού.

Οι εκπρόσωποι της Swift και του Kelce δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, το TMZ είχε αποκαλύψει ότι η 36χρονη τραγουδίστρια και ο 36χρονος σταρ του NFL έστειλαν στους φίλους και τους συγγενείς που πρόκειται να δώσουν «το παρών», σύμφωνα εμπιστευτικότητας.

Οι καλεσμένοι έχουν δεσμευτεί να μη μοιραστούν πληροφορίες για την πολυαναμενόμενη τελετή, η οποία, φέρεται θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Στη λίστα των διάσημων προσκεκλημένων φέρεται να βρίσκονται η Zoë Kravitz, ο Ed Sheeran, η Karlie Kloss, η Gigi Hadid και πολλοί ακόμη αστέρες.

«Έχω ακούσει ότι η Taylor έχει καλέσει τόσο πολλούς ανθρώπους, που θα έχει περισσότερο κόσμο κι από το Met Gala», δήλωσε πρόσφατα πηγή από τη σόουμπιζ στο Page Six.

Άλλη πηγή υποστήριξε ότι στη γαμήλια τελετή αναμένεται να τραγουδήσουν οι Stevie Nicks και Tim McGraw.

Οι εορτασμοί αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, ενώ σύμφωνα με το Page Six, την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί ένα πιο κλειστό δείπνο που θα λειτουργήσει σαν πρόβα, στον εμβληματικό χώρο του Μανχάταν.

Περισσότεροι από 1.000 καλεσμένοι αναμένεται να δώσουν το «παρών» στον γάμο της παγκόσμιας σταρ της ποπ και του παίκτη του NFL.

Ωστόσο, πηγή ανέφερε ότι είναι πιθανό το ζευγάρι να έχει ήδη ανταλλάξει όρκους.

Η Swift και ο Kelce είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2023, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο αθλητής αρχικά «δεν την κυνηγούσε ιδιαίτερα». Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Kelce στην αρχή «δεν αναζητούσε κάτι σοβαρό» και «συνέχιζε να βγαίνει και με άλλες γυναίκες», πριν το ζευγάρι αποκτήσει αποκλειστική σχέση τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο άσος των Kansas City Chiefs έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του τον Αύγουστο του 2025.

Πηγή: skai.gr

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