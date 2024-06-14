Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκλεισε μια για πάντα τη συζήτηση για την πολυαναμενόμενη περιοδεία επανένωσης των Spice Girls, λέγοντας ότι «δυστυχώς δεν θα γίνει».

Ο 49χρονος Μπέκαμ επικαλέστηκε την επιχείρηση ομορφιάς και μόδας της συζύγου του ως τον λόγο που η περιοδεία δεν πραγματοποιείται. Η Mel B είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι Spice Girls θα επανενωθούν, χωρίς ποτέ να υπάρξει διάψευση.

Η τελευταία φορά που και οι πέντε γυναίκες -η Βικτόρια, η Mel B, η Mel C, η Emma και η Geri- εμφανίστηκαν μαζί ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012.

Ο David, ο οποίος κοσμεί το εξώφυλλο του «Variety» δήλωσε: «Ξέρω ότι είναι αυτό που θέλει ο κόσμος, αλλά για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι ήμουν ο πιο ενθουσιασμένος από όλους».

Αναφερόμενος στα γενέθλια της συζύγου του είπε: «Όλα τα κορίτσια είχαν να βρεθούν μαζί σε μια σκηνή πάνω από 15 χρόνια. Οπότε, να τις έχουμε όλες εκεί, πάνω στη σκηνή, να έχουμε τον μικρότερο γιο μας να παίζει κιθάρα ήταν καταπληκτικά».

Στη συνέντευξη, ο αθλητής διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες για περιοδεία, λέγοντας: «Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει. Η Βικτόρια ήταν τόσο χαρούμενη που είδε τα κορίτσια -και ήταν ένα τεράστιο μέρος της ζωής της- αλλά, προφανώς, όλα τα κορίτσια έχουν δικά τους πράγματα να κάνουν. Η Βικτόρια ασχολείται πλήρως με τις επιχειρήσεις ομορφιάς και μόδας. Αν κάποιος είναι πιο απασχολημένος από εμένα, είναι αυτή», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

