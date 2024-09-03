7 tips για να πεις αντίο στο hangover!

Ας είμαστε ειλικρινείς: το hangover είναι το τίμημα που πληρώνεις όταν το παρακάνεις με το ποτό. Αν έχεις βρεθεί σε αυτή τη θέση, ξέρεις καλά πόσο δυσάρεστη μπορεί να είναι. Μην ανησυχείς, όμως! Εδώ σου έχω 8 super tips που θα κάνουν το hangover μια μακρινή ανάμνηση. Ρίξε μια ματιά και δες πώς μπορείς να ανακουφιστείς.

1. Φάε πριν βγεις

Μην κάνεις το λάθος να βγεις για ποτό με άδειο στομάχι. Όταν πίνεις χωρίς να έχεις φάει, το πιθανότερο είναι ότι θα καταλήξεις με ναυτία και πονοκέφαλο. Φάε ένα καλό γεύμα πριν ξεκινήσεις, για να προστατεύσεις το στομάχι σου.

2. Συνδύασε το αλκοόλ με σαλάτες ή φρούτα

Το αλκοόλ μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα των βιταμινών στον οργανισμό σου. Γι’ αυτό, φρόντισε να το συνοδεύσεις με σαλάτες ή φρούτα. Έτσι, βοηθάς το σώμα σου να διατηρήσει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

3. Πιες ένα ποτήρι γάλα

Το γάλα μπορεί να δημιουργήσει μια προστατευτική «ασπίδα» για το στομάχι σου. Ένα ποτήρι γάλα πριν ξεκινήσεις την έξοδο μπορεί να βοηθήσει το στομάχι σου να αντέξει καλύτερα το αλκοόλ.

4. Μην ανακατεύεις ποτά

Αυτό είναι ένα super SOS tip! Απέφυγε να ξεκινήσεις με ένα ποτό και να τελειώσεις με άλλο. Καλύτερα να κρατήσεις το ίδιο είδος ποτού για όλη την έξοδο και να αρνηθείς ευγενικά τα σφηνάκια που σου προσφέρουν. Η ανάμειξη ποτών μπορεί να εντείνει τα συμπτώματα του hangover.

5. Μην ξεχνάς το νερό

Ένας χρυσός κανόνας για την κατανάλωση αλκοόλ είναι να συνοδεύεις κάθε ποτό με ένα ποτήρι νερό. Αυτό βοηθάει στην ενυδάτωσή σου και μειώνει τις πιθανότητες hangover.

6. Πιες με αργές γουλιές

Αν πιεις το ποτό σου γρήγορα, πολύ πιθανόν να θέλεις να πιείς και δεύτερο πιο γρήγορα. Αντίθετα, πιες με αργές γουλιές και απόλαυσε τη στιγμή. Κανείς δεν σε κυνηγάει και το ζητούμενο είναι να περάσεις καλά.

7. Κοιμήσου καλά

Η έλλειψη ύπνου μπορεί να εντείνει τα συμπτώματα του hangover. Φρόντισε να κοιμάσαι καλά πριν και μετά από μια βραδιά ποτού για να βοηθήσεις το σώμα σου να ανακάμψει πιο γρήγορα.

Και θυμήσου: Καλοκαίρι ή όχι, τα deadlines χαλαρώνουν αλλά όλα θέλουν μέτρο. Απόλαυσε το ποτό σου, αλλά μην το παρακάνεις!

