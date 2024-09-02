Ιορδανία: Εντοπίστηκε κρούσμα mpox-ευλογιάς των πιθήκων

Το υπουργείο Υγείας της Ιορδανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι εντοπίστηκε ένα κρούσμα της mpox (πρώην ευλογιά των πιθήκων).

Πρόκειται για έναν 33χρονο άνδρα, ο οποίος δεν είναι κάτοικος της χώρας αλλά η εθνικότητά του δεν διευκρινίστηκε. Αυτό δεν είναι το πρώτο κρούσμα στο βασίλειο, αφού άλλο ένα είχε καταγραφεί το 2022.

Το πρακτορείο Petra μετέδωσε ότι ο ασθενής νοσηλεύεται στην απομόνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.