Η εκδοτική εταιρεία του 50 Cent μηνύει την πρώην κοπέλα του, Shaniqua Tompkins, εξαιτίας κάποιων βίντεο που αναρτήθηκαν στο Instagram και τα οποία παραβιάζουν το σύμφωνο για τα δικαιώματα δημοσιοποίησης της ιστορίας της ζωής της, που η ίδια είχε υπογράψει πριν από περίπου 20 χρόνια, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Πιο συγκεκριμένα, στην αγωγή καταγράφεται ο ισχυρισμός ότι τα βίντεο της Tompkins παραβίασαν ένα σύμφωνο που συνήφθη το 2007 για 80.000 δολάρια, το οποίο έδινε στην G-Unit Books τα αποκλειστικά δικαιώματα δημοσιοποίησης της ιστορίας της ζωής της και ένα ποσοστό των δικαιωμάτων από σχετικά έργα.

Η αγωγή αναφέρει ότι η Tompkins έβγαινε με τον ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Curtis Jackson, μεταξύ της δεκαετίας του 1990 και των μέσων της δεκαετίας του 2000. Έχουν, επίσης, μαζί έναν γιο, τον Marquise.

«Ο Jackson αγόρασε αυτά τα δικαιώματα με σκοπό να τα αξιοποιήσει μελλοντικά για την υλοποίηση βιογραφικών ή αυτοβιογραφικών projects, αλλά και εν μέρει επειδή έτρεφε την ανησυχία ότι η Tompkins θα προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί την ιστορία τους και το όνομά του», αναφέρει η καταγγελία, σύμφωνα με το Billboard. «Οι ανησυχίες του τελικά αποδείχθηκαν σωστές».

Με βάση την αγωγή, που κατατέθηκε της «απαγορευόταν συμβατικά» να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες για οικονομικό όφελος, υποστηρίζοντας ότι τα βίντεο «μείωσαν την αξία των αποκλειστικών δικαιωμάτων που απέκτησε και υπονόμευσαν την ικανότητά της να αναπτύσσει και να εμπορεύεται μελλοντικά έργα με βάση αυτά τα δικαιώματα».

Η αγωγή ζητά αποζημίωση 1 εκατομμυρίου δολαρίων και ασφαλιστικά μέτρα που τη δεσμεύουν να σταματήσει να δημοσιεύει βίντεο και να αφαιρέσει το ήδη δημοσιευμένο περιεχόμενο που σχετίζεται με τον Jackson.

Πηγή: skai.gr

