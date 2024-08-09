Καινοτόμες Προσεγγίσεις για την Υγεία των Ζώων: Σπουδές Κτηνιατρικής στην Κύπρο

Ένα πτυχίο που θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του επαγγέλματος και ταυτόχρονα θα διατηρεί ψηλά το επίπεδο ακαδημαϊκής γνώσης και κλινικής κατάρτισης. Το πενταετές πτυχίο Κτηνιατρικής (Doctor of Veterinary Medicine - DVM) που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αξιολόγησης Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης (ESEVT).

Το πτυχίο υποστηρίζεται από εκπαίδευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια προσομοίωσης και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, ενώ η ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων των φοιτητών θα πραγματοποιείται στην υπερσύγχρονη Πανεπιστημιακή Κλινική Μικρών Ζώων που λειτουργεί στη σχολή, καθώς και σε άλλες αντίστοιχες δομές.

Κάθε απόφοιτος της Σχολής είναι έτοιμος, έτσι, από την 1η μέρα, να απασχοληθεί σε πλήθος φορέων, από φορείς δημόσιας υγείας και έρευνας έως βιομηχανίες κτηνοτροφίας ή ζωοτροφών, και βεβαίως ως ελεύθερος επαγγελματίας, με το ιδιωτικό του ιατρείο ή σε κλινική ζώων.

EUC: Πρωτοπορία στις Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που στοχεύει σε ένα ισχυρό πτυχίο στον τομέα Υγείας, δεν παίζει ρόλο μόνο η δομή του προγράμματος Σπουδών. Είναι σημαντική η επιλογή ενός Πανεπιστημίου με εδραιωμένη παρουσία στις Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες Υγείας και Ζωής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το επίπεδο σπουδών, τη διεθνοποίηση, την αναγνωρισιμότητα και τις ευκαιρίες στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι φοιτητές.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την έναρξη του Πτυχίου Κτηνιατρικής προσφέρει τις πιο ολοκληρωμένες σπουδές στις Ιατρικές Επιστήμες λαμβάνοντάς υπόψη πως η Σχολή Ιατρικής λειτουργεί πέρα από την Κύπρο και στην Φρανκφούρτη, ενώ η Σχολή Οδοντιατρικής είναι η μοναδική στην Κύπρο. Ως φοιτητής Κτηνιατρικής θα ανήκεις σε μια διεθνή κοινότητα φοιτητών που προσέρχονται από χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης όπως Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία και βέβαια από Ελλάδα και την Κύπρο. Άλλωστε, η Ιατρική του Σχολή είναι η μόνη στην ευρύτερη περιοχή που έχει βραβευτεί με 5 αστέρια από το QS Top University Rankings.

Γιατί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου;

Μια φοιτητική κοινότητα 10000 και πλέον φοιτητών, διασύνδεση με εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς στην Ευρώπη και τον κόσμο, καινοτόμες συνεργασίες από τις ΗΠΑ έως την Κίνα, συνεχής επένδυση στην έρευνα και την τεχνολογία στην εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναδειχθεί σε ένα σύγχρονο κέντρο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, την οποία πλαισιώνει ένα μοντέρνο smart campus, άψογες υποδομές και εξαιρετικές υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. Επιλέγοντας την Κύπρο για σπουδές Κτηνιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιλέγεις ένα από τα 201+ κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο (Times Higher Education Impact Rankings), και μέλος του μεγαλύτερου δικτύου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, Galileo Global Education, με 54 ακαδημαϊκά ιδρύματα σε 13 χώρες.

Μάθε περισσότερα για τη Κτηνιατρική Σχολή στο https://euc.ac.cy/ , email: info@euc.ac.cy και τηλεφωνικώς 00357 22713000.

Πληροφορίες για τα Κριτήρια Εισαγωγής

Υποβολή Αιτήσεων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024 (Έναρξη Μαθημάτων: 7 Οκτωβρίου 2024)

