Ώμος: Πώς θα αποφύγουμε τους τραυματισμούς το καλοκαίρι

Ωστόσο, η αυξημένη σωματική δραστηριότητα στην παραλία, με κολύμπι, βουτιές και σπορ όπως beach volley, surfing, sup, jet ski, θαλάσσιο σκι κ.ά., πιθανόν να αυξήσει τον κίνδυνο για τραυματισμούς στον ώμο.

Ο ώμος μας

«Ο ώμος διαθέτει το μεγαλύτερο εύρος κίνησης από οποιαδήποτε άλλη άρθρωση, επιτρέποντάς μας να σηκώνουμε, να τεντώνουμε, να περιστρέφουμε και να φέρνουμε τα χέρια μας σε διάφορες θέσεις. Χάρη σε αυτόν, μπορούμε να εκτελέσουμε πληθώρα καθημερινών δραστηριοτήτων, από το ντύσιμο και το φαγητό, έως την εργασία και τον αθλητισμό.

Για το λόγο αυτό, η ολοκληρωμένη ενημέρωση για τους αθλητικούς τραυματισμούς, τους τρόπους πρόληψης αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε με ασφάλεια σε σωματικές δραστηριότητες όλο το καλοκαίρι», επισημαίνει ο δρ Ιωάννης Τσώλος, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής στο Metropolitan Hospital, ο οποίος αναλύει όσα πρέπει να γνωρίζουμε και να προσέχουμε ώστε να αποφύγουμε ή/και να αντιμετωπίσουμε κάποιον τραυματισμό στον ώμο.

Συνηθισμένοι Τραυματισμοί στον Ώμο:

• Ρήξη Στροφικού Πετάλου: Αποτελεί συχνό τραυματισμό, προκαλώντας πόνο, δυσκαμψία και αδυναμία στο χέρι.

• Σύνδρομο Πρόσκρουσης - Τενοντίτιδα: Συμβαίνει όταν οι τένοντες του ώμου πιέζονται, οδηγώντας σε πόνο και φλεγμονή.

• Εξάρθρημα: Το βραχιόνιο οστό βγαίνει από την υποδοχή του, προκαλώντας έντονο πόνο και αστάθεια.

• Κάκωση Επιχείλιου Χόνδρου: Ο χόνδρος που περιβάλλει την άρθρωση ρήγνυται, προκαλώντας πόνο, αστάθεια και αίσθηση μπλοκαρίσματος.

• Τενοντίτιδα Δικεφάλου: Η υπερβολική χρήση ή οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις φέρνουν φλεγμονή στον τένοντα του δικεφάλου, προκαλώντας πόνο στο μπροστινό μέρος του ώμου.

Πρόληψη Τραυματισμών:

• Προθέρμανση: Προετοιμάστε τους μύες σας με ασκήσεις διατάσεων και δυναμικής προθέρμανσης πριν από κάθε δραστηριότητα. Όταν ξεκινήσετε την αθλητική δραστηριότητα, αυξήστε σταδιακά ένταση και δύναμη.

• Σωστή τεχνική: Μάθετε και εξασκηθείτε στη σωστή τεχνική για το άθλημα που σας ενδιαφέρει ώστε να αποφεύγεται τους επιπόλαιους τραυματισμούς.

• Ενδυνάμωση: Ασκήσεις ενδυνάμωσης για τους μύες του ώμου και του κορμού που βελτιώνουν τη σταθερότητα και μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

• Ξεκούραση: «Ακούστε» το σώμα σας και κάντε διαλείμματα όταν νιώθετε πόνο ή κούραση και χρησιμοποιείστε πάγο για αποθεραπεία.

Αντιμετώπιση Τραυματισμών:

• Πάγος: Εφαρμόστε πάγο στην περιοχή για 15-20΄, 3-4 φορές την ημέρα, για να μειώσετε τον πόνο και τη φλεγμονή.

• Αναλγητικά: Μπορείτε να λάβετε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για τον πόνο και τη φλεγμονή.

• Ενεσοθεραπεία PRP: Συμβουλευτείτε το ιατρό σας για τις ενέσεις κορτικοστεροειδών και PRP.

• Φυσικοθεραπεία: Ασκήσεις αποκατάστασης με φυσικοθεραπευτή μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της κινητικότητας, της δύναμης και της σταθερότητας.

• Χειρουργική: Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού.

Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε άμεσα ιατρό εάν:

• Νιώθετε έντονο πόνο στον ώμο.

• Ο ώμος σας είναι εμφανώς πρησμένος ή παραμορφωμένος.

• Δεν μπορείτε να κινήσετε ή να σηκώσετε το χέρι σας.

«Στην Ορθοπαιδική Κλινική του Metropolitan Hospital αντιμετωπίζουμε όλες τις χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων με τελευταίας γενιάς τεχνικές αρθροπλαστικών. Το ανθρώπινο δυναμικό της κλινικής μας διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στην εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνικών, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότερη επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού», δηλώνει κλείνοντας ο δρ Τσώλος.

*24ωρη λειτουργία από την Ορθοπαιδική Κλινική του Metropolitan Hospital στο Φάληρο

Με την υποστήριξη σύγχρονης τεχνολογίας και την εφαρμογή των πλέον καινοτόμων ιατρικών μεθόδων, η Ορθοπαιδική Κλινική του Metropolitan Hospital στο Φάληρο αντιμετωπίζει όλο το φάσμα τόσο των επειγόντων όσο και των χρόνιων ορθοπαιδικών παθήσεων.

Στην Ορθοπαιδική Κλινική του Metropolitan Hospital λειτουργεί:

• Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων: Αποτελεί πρότυπο κέντρο αντιμετώπισης όλων των παθήσεων που αφορά αθλητές υψηλού επιπέδου και μη. Είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας εφάμιλλα και πολλές φορές ανώτερα από αυτά που υπάρχουν στα Αθλιατρικά Κέντρα του εξωτερικού.

• Τμήμα Ώμου - Αγκώνα & Αθλητικών Κακώσεων Άνω Άκρου: Προσφέρει όλες τις εξειδικευμένες σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους για την αποκατάσταση τραυματικών, εκφυλιστικών και αθλητικών κακώσεων στον ώμο και στον αγκώνα. Τα περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται επιτυχώς με την αρθροσκοπική μέθοδο «χειρουργείο από κλειδαρότρυπα».

• Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης: Προσεγγίζονται θεραπευτικά οξείες και χρόνιες νόσοι, τόσο συντηρητικά (επισκληρίδιες εγχύσεις - σύγχρονη φυσικοθεραπεία), όσο και χειρουργικά (δισκεκτομή πρόσθια, οπίσθια σπονδυλοδεσία, σπονδυλοπλαστική, κυφοπλαστική).

• Τμήμα Χειρουργικής του Άνω Άκρου και Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής: Παράσχει την αρτιότερη και έγκαιρη αντιμετώπιση των τραυματισμών και των παθήσεων του άνω άκρου και των περιφερικών νεύρων, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές αλλά και καινοτόμες χειρουργικές τεχνικές.

• Κέντρο Οστεοπόρωσης: Προσφέρει πλήρη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη οστεοπόρωσης και οστεοπορωτικών καταγμάτων.

• Μονάδα Ρομποτικής Χειρουργικής Γόνατος – Ισχίου: Στη Μονάδα λειτουργεί το υπερσύγχρονο ορθοπαιδικό ρομποτικό σύστημα MAKΟ, με τη βοήθεια του οποίου πραγματοποιούνται εξατομικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις γόνατος και ισχίου εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας που φθάνει το ένα δέκατο του χιλιοστού.

Το MAKO είναι το μοναδικό ορθοπαιδικό ρομποτικό σύστημα παγκοσμίως και βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης. Με τη βοήθειά του μπορούν να αντιμετωπιστούν βλάβες στην άρθρωση του γόνατος έγκαιρα πολύ πριν χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ολική αντικατάσταση της άρθρωσης όπως επίσης και βλάβες στην άρθρωση του ισχίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.