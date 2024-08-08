Κορωνοϊός: 833 εισαγωγές στα νοσοκομεία, 40 θάνατοι, 25 διασωληνωμένοι

Σταθερή θετικότητα του κορωνοϊού καταγράφεται στη νέα έκθεση του ΕΟΔΥ, ενώ οι εισαγωγές στα νοσοκομεία έφθασαν τις 833. Καταγράφηκαν επίσης 40 θάνατοι από τη νόσο, ενώ διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 25 ασθενείς.

Αναλυτικά η έκθεση του ΕΟΔΥ



Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

Καταγράφηκε μειωμένη δραστηριότητα του ιού, έπειτα από την αυξητική τάση των τελευταίων εβδομάδων. Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρέμεινε σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν 833 νέες εισαγωγές παρουσιάζοντας μείωση. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 739 και ο αριθμός των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 469.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν εννέα. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 12 και ο αριθμός των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν οχτώ.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 25.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 40. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 34 και ο αριθμός των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 27.

Συνεχίζει να καταγράφεται αυξητική τάση της ΒΑ.2.86 που φέρει έστω μία από τις μεταλλάξεις F456L και R346T, με

επικράτησή της κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Σημειώνεται ότι η κατηγορία αυτή παραλλαγμένων στελεχών δεν έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε έξι από τις δέκα περιοχές που ελέγχθηκαν.

Συστήνεται στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα) η σχολαστική τήρηση των μέτρων πρόληψης κατά των λοιμώξεων αναπνευστικού και η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής συμβουλής επί συμπτωμάτων, προκειμένου να χορηγείται έγκαιρα θεραπεία. Παράλληλα συστήνεται στο γενικό πληθυσμό, επί παρουσία συμπτωμάτων λοίμωξης αναπνευστικού, ο περιορισμός των επαφών με άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ενώ δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 31/2024 νοσηλεύτηκαν 149 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 71 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 31/2024 έχουν τυποποιηθεί 1.064 στελέχη γρίπης (προερχόμενα από δείγματα Sentinel κοινότητας, από δείγματα επιτήρησης SARI και από νοσοκομειακά δείγματα εκτός δικτύων επιτήρησης), εκ των οποίων τα 557 (52%) ήταν τύπου Α και 507 (48%) τύπου Β. Από την εβδομάδα 10 και μετά υπάρχει επικράτηση του τύπου Β, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 539 στελέχη τύπου Α. Τα 494 (92%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 45 (8%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

