Χωρίς επιτυχία οι δοκιμές φάρμακου της Bristol Myers για καρδιακές παθήσεις

Η Bristol Myers Squibb ​​δήλωσε τη Δευτέρα ότι το πειραματικό της φάρμακο για τη θεραπεία ενός τύπου καρδιακής νόσου δεν ανταποκρίνεται στους κύριους στόχους της μελέτης στο τελευταίο στάδιο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το φάρμακο mavacamten, δοκιμάστηκε σε ενήλικες ασθενείς με τη λεγόμενη μη αποφρακτική μορφή υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας, μια κληρονομική πάθηση που χαρακτηρίζεται από πάχυνση των καρδιακών μυών.

Οι μετοχές της εταιρείας με έδρα τη Νέα Υόρκη υποχώρησαν 2,4%.

Το φάρμακο, με την επωνυμία Camzyos, έχει ήδη εγκριθεί στις ΗΠΑ για την αποφρακτική μορφή της νόσου, η οποία θα μπορούσε να εμποδίσει τη ροή του αίματος από την καρδιά.

Η εταιρεία είπε ότι σχεδιάζει να μοιραστεί τα λεπτομερή αποτελέσματα των δοκιμών με την επιστημονική κοινότητα στο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

