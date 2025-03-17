Χειρουργήθηκαν οι δύο από τους τρεις εγκαυματίες από τη Β. Μακεδονία - Άλλοι δύο στο 424

Παραμένουν στη ΜΕΘ εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου οι τρεις τραυματίες που υπέστησαν εγκαύματα στο τραγικό πολύνεκρο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χτες σε κλαμπ στην πόλη Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εκ των τραυματιών έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση, ενώ ο τρίτος όχι. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ούτε ειδοποίηση στο νοσοκομείο για διακομιδή και άλλων περιστατικών.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, άλλοι δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε τραχειοτομή στο 424.

Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει σχετικά:

«Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ για τη διακομιδή και διαχείριση της νοσηλείας εγκαυματιών μετά από αίτημα της Βόρειας Μακεδονίας. Μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πόλη Κοτσανι της Βόρειας Μακεδονίας και κατόπιν αιτήματος της γειτονικής χώρας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, έχουν ήδη δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες και βρίσκεται σε εξέλιξη ο συντονισμός μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ), με στόχο τη διακομιδή, την υποδοχή και περίθαλψη εγκαυματιών σε κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς της χώρας μας. Βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ, έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα οι Μονάδες Εγκαυμάτων στα νοσοκομεία:

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»

Γ.Ν.Α. Γεννηματάς

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν ήδη διακομισθεί και νοσηλεύονται οι πρώτοι 3 εγκαυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου”, οι οποίοι διακομίσθηκαν στη χώρα μας με ασθενοφόρα οχήματα της γειτονικής χώρας.

Από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ έχει τεθεί ήδη σε ετοιμότητα ο απαραίτητος αριθμός ασθενοφόρων οχημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση που αποφασισθεί διακομιδή επιπλέον εγκαυματιών σε Υγειονομικούς Σχηματισμούς του ΕΣΥ ή του ΥΠΕΘΑ στην Αθήνα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

