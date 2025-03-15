ΙΣΑ: Προσφεύγει στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια για το clawback στα διαγνωστικά εργαστήρια

Μετά την προσφυγή στο ΣτΕ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ετοιμάζει προσφυγή στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια για το clawback στα διαγνωστικά εργαστήρια. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας σε Forum που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 12ου Πανελληνίου Συνέδριου Κλινικής Μικροβιολογίας και Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ μίλησε για τις επιπτώσεις του clawback στη βιωσιμότητα των εργαστηρίων, τονίζοντας ότι το μέτρο αυτό λειτουργεί ως ένας άδικος και δυσβάσταχτος μηχανισμός, που οδηγεί εκατοντάδες εργαστήρια στο χείλος της καταστροφής.

«Ο ΙΣΑ που δίνει μάχη τα τελευταία χρόνια, για την προστασία των εργαστηρίων και της δημόσιας υγείας, μετά την προσφυγή στο ΣτΕ αποφάσισε να προσφύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια προκειμένου να καταγγείλει το άδικο μέτρου του clawback, το οποίο αντίκειται στις αρχές της δίκαιης αποζημίωσης και της βιώσιμης λειτουργίας των μονάδων υγείας. Είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα, για να διασφαλίσουμε την επιβίωση του ιατρικού κόσμου και την προστασία της δημόσιας υγείας», τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου ανέδειξαν τα σημαντικά προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βιοπαθολόγοι στην άσκηση του έργου τους και αναφέρθηκαν στη «δυσχερή θέση των βιοπαθολόγων, οι οποίοι δίνουν καθημερινά μάχη για να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων τους».

Οι ομιλητές τόνισαν τον κομβικό ρόλο των βιοπαθολόγων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς και τις ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες που δημιουργεί το «άδικο μέτρο του clawback, υπονομεύοντας τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους ασθενείς».

Πηγή: skai.gr

