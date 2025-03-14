Πώς μια ταινία υποψίασε έναν 40χρονο ότι μπορεί να έχει Αλτσχάιμερ

Με τις πολλαπλές υπηρεσίες streaming στις οποίες έχουμε πρόσβαση και με τη συνεχή απόσπαση της προσοχής μας από το τηλέφωνο ή από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και την ταμπλέτα, είναι πολύ εύκολο να ξεχάσει κάποιος αν έχει ήδη παρακολουθήσει μια ταινία ή μια σειρά στην τηλεόραση.

Γα τον Αυστραλό Φρέιζερ, όμως, μια τέτοια στιγμή σύγχυσης αποδείχθηκε προειδοποιητικό σημάδι πρώιμης άνοιας. «Κάθισα να δω μια ταινία και η σύντροφός μου είπε: 'Ναι, το είδαμε αυτό πριν από ένα μήνα'. Παρακολούθησα την ταινία και το τέλος ήταν μια αναπάντεχη έκπληξη. Σε αυτό το σημείο συνειδητοποίησα ότι ενδέχεται να έχω κάποιο πρόβλημα» αναφέρει ο Φρέιζερ στο κανάλι του στο Youtube.

Σε συνδυασμό με διάφορα άλλα κενά μνήμης, ο Φρέιζερ αναφέρει ότι βίωνε μια «εγκεφαλική ομίχλη» η οποία άρχισε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή του: «Μερικές φορές είναι δύσκολο να σκεφτείς καθαρά, νιώθεις ότι μια ομίχλη καλύπτει τον εγκέφαλό σου και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς σε διάφορα πράγματα». «Μπερδεύομαι όσον αφορά τον καθημερινό προγραμματισμό» συμπληρώνει. «Αν κάποιος έχει οργανώσει κάτι και στη συνέχεια τα σχέδια αλλάξουν, σχεδόν πάντα θυμάμαι το πρώτο σχέδιο», εξηγεί.

Ο Φρέιζερ άρχισε να παρατηρεί τα συμπτώματα τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά μόλις πριν από οκτώ μήνες, σε ηλικία 41 ετών, έλαβε την οριστική διάγνωση «άνοιας πρώιμης έναρξης».

Τα όλο και πιο συχνά κενά μνήμης που είχε ο Φρέιζερ, άρχισαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή του. «Θυμάμαι ότι η κόρη μου μού είχε πει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας ότι θα πήγαινε σινεμά εκείνο το βράδυ και θα αργούσε αρκετά», αναφέρει ο Φρέιζερ. «Αλλά έφτασε η νύχτα και άρχισα να φρικάρω, σκεπτόμενος 'Πού είναι η κόρη μου;'.» Του είχε πει ότι θα πήγαινε στον κινηματογράφο, αλλά λίγες ώρες αργότερα η 41χρονος Αυστραλός το είχε ξεχάσει εντελώς. «Πραγματικά φρίκαρα ... έφτασα σε σημείο που ήμουν έτοιμος να καλέσω την αστυνομία» διηγείται. Εκείνη τη στιγμή, η κόρη του, τού τηλεφώνησε καθώς μόλις είχε βγει από τον κινηματογράφο.

Ο Φρέιζερ έχει μάθει να αντιμετωπίζει πολλές από τις συνέπειες της Νόσου Αλτσχάιμερ, χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο του τηλεφώνου του το οποίο τον βοηθά να θυμάται το πρόγραμμά του -και της οικογένειάς του-. Ενώ συνδέουμε την άνοια με τους ηλικιωμένους, λέει ο Φρέιζερ, η ασθένεια μπορεί να χτυπήσει σε οποιαδήποτε ηλικία.

Όπως αναφέρουν έρευνες, μόνο το 5%-10% των περιπτώσεων Αλτσχάιμερ διαγιγνώσκονται σε άτομα κάτω των 65 ετών.

Μετά τη διάγνωσή του, ο Φρέιζερ παρατήρησε και άλλα συμπτώματα τα οποία τον δυσκολεύουν στην καθημερινότητά του. Τους τελευταίους έξι μήνες, για παράδειγμα, ο Φρέιζερ «ξεχνάει» πώς πρέπει να κάνει κάποια πράγματα τα οποία έχει κάνει χιλιάδες φορές, όπως το να κλείνει το ντους και να οδηγεί αυτοκίνητο. Ωστόσο, είναι σε θέση να πηγαίνει στη δουλειά του και δεν αισθάνεται πως τα συμπτώματα τον ελέγχουν. Όμως, όλο και πιο συχνά βρίσκει τον εαυτό του εξαντλημένο στο τέλος της ημέρας. «Νιώθω λες και ο εγκέφαλός μου έχει γεμίσει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

