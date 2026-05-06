Έρευνα της ΕΠΑΨΥ: Επτά στους δέκα πολίτες ζουν με στρες

Η έρευνα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας για το αστικό στρες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η οποία αποτυπώνει με πραγματικά δεδομένα την καθημερινή πίεση της ζωής στην πόλη, δείχνει ότι οι περισσότεροι πολίτες των δύο μεγαλουπόλεων, στρεσάρονται έστω και λίγο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, σχεδόν 7 στους 10 (69%) βιώνουν μέτρια επίπεδα στρες, ενώ ένα επιπλέον 15% εμφανίζει υψηλή ψυχική επιβάρυνση. Οι γυναίκες και οι νεότερες ηλικίες καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα, ενώ καθοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζουν παράγοντες, όπως ο χρόνος μετακίνησης και η οικονομική κατάσταση.

Το αστικό στρες, είναι ένα θέμα με έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον, καθώς δεν αποτελεί πλέον μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που επηρεάζει ουσιαστικά την ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής. Η Αθήνα άλλωστε, από προγενέστερες έρευνες, συγκαταλέγεται στις 10 πιο στρεσογόνες πόλεις παγκοσμίως.

Πιστεύουμε ότι το θέμα προσφέρεται για ένα επίκαιρο και ουσιαστικό ρεπορτάζ γύρω από την ψυχική υγεία και τις συνθήκες ζωής στις σύγχρονες πόλεις. Σας επισυνάπτουμε το σχετικό Δελτίο Τύπου και βασικά ευρήματα, ενώ είμαστε στη διάθεσή σας για επιπλέον στοιχεία, οπτικό υλικό ή συνέντευξη εκπροσώπου της ΕΠΑΨΥ.

Η έρευνα υλοποιήθηκε με την επιστημονική επιμέλεια της ΕΠΑΨΥ, μέσα από μια πρωτότυπη, συμμετοχική μεθοδολογία («Στρεσόμετρο»), καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο την εμπειρία των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

