Το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαγορεύσει τις διαφημίσεις junk food (τζανκ φουντ, πρόχειρο και γρήγορο φαγητό) κατά την διάρκεια της ημέρας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας, σε μία χώρα όπου η επέμβαση του Κράτους σε τέτοια θέματα επικρίνεται ως ανάμειξη στην ιδιωτική ζωή.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να απαγορεύσει την διαφήμιση για τα υπερβολικά λιπαρά, υπερβολικά γλυκά ή υπερβολικά αλατισμένα τρόφιμα πριν από τις 21.00 στην τηλεόραση και καθολικά στο Ιντερνετ.

Η εισαγωγή της απαγόρευσης αυτής, που περιλαμβανόταν στο προεκλογικό πρόγραμμα του Εργατικού Κόμματος που έφερε τον Κιρ Στάρμερ στην εξουσία τον Ιούλιο, είναι προγραμματισμένη για την 1η Οκτωβρίου 2025, επιβεβαίωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Αντιδράσεις στο μέτρο κατά της παιδικής παχυσαρκίας

Η ανακοίνωση γίνεται την ώρα που ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του για μεταρρύθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, που βρίσκεται σε βαθιά κρίση, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη.

«Πάνω από ένα στα πέντε παιδιά στην Αγγλία είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο πριν ξεκινήσει το δημοτικό και αυτό το ποσοστό φθάνει στο ένα στα τρία στο τέλος του δημοτικού», δήλωσε ο Αντριου Γκουάιν, ο υφυπουργός Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης σε γραπτή δήλωση που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο.

Το μέτρο «θα συμβάλει στην προστασία των παιδιών από την διαφήμιση για λιγότερο υγιεινά τρόφιμα, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή επηρεάζει τις διατροφικές τους προτιμήσεις στην πλέον νεαρή ηλικία».

Οι περιορισμοί αυτοί είχαν προταθεί από τους συντηρητικούς του Μπόρις Τζόνσον, αλλά αναβλήθηκαν για να δοθεί χρόνος στις βιομηχανίες του κλάδου να προσαρμοσθούν.

Η κυβέρνηση των Εργατικών προγραμματίζει και άλλα μέτρα για την ενίσχυση της πρόληψης στον τομέα της υγείας, όπως είναι η απαγόρευση των ενεργειακών ποτών στους κάτω των 16 ετών.

Αντιδράσεις

Αυτού του είδους τα μέτρα επικρίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από τμήμα της κοινής γνώμης που τα θεωρεί προσβολή της ατομικής ελευθερίας. Πολλά συντηρητικά μέσα ενημέρωσης καταγγέλλουν ήδη σήμερα την πρόθεση της κυβέρνησης των Εργατικών να διαμορφώσει ένα «κράτος νταντά».

Το think tank The Centre for Young Lives, σε έκθεση που δημοσιεύει σήμερα, καλεί την κυβέρνηση «να αγνοήσει του πολέμιους του κράτους νταντάς και να αυξήσει τους φόρους επί της ζάχαρης, κυρίως για την βελτίωση της οδοντικής υγείας των παιδιών».

