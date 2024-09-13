Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διατροφή και Χασιμότο: Διατροφικές οδηγίες

Η θυρεοειδίτιδα Χασιμότο είναι πάθηση που ανήκει στα αυτοάνοσα νοσήματα και αποτελεί την πιο συχνή μορφή μη ειδικής θυρεοειδίτιδας και την πιο συχνή αιτία υποθυρεοειδισμού. 

METROPOLITAN XASIMOTO

Προσβάλει εννέα φορές περισσότερο τις γυναίκες σε όλες τις ηλικίες, με μεγαλύτερη όμως συχνότητα εμφανίζεται στις μεσήλικες.

«Όπως σε όλες τις νόσους, έτσι και στη θυρεοειδίτιδα Χασιμότο η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο, καθώς η υπερ-πρόσληψη ή η μη πρόσληψη κάποιων διατροφικών στοιχείων μπορεί να επηρεάσουν τα συμπτώματα της νόσου και την καθημερινότητα του πάσχοντος», αναφέρει ο κ. Ευμένης Π. Καραφυλλίδης BSC (HONS), MSC, NYSCDN Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Metropolitan General, ο οποίος παραθέτει τις τροφές που πρέπει να προτιμώνται και αυτές που καλό είναι να αποφεύγονται από τους πάσχοντες από Χασιμότο:

metropolitan karafillidis

Τρόφιμα που συστήνονται για ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Χασιμότο/Hashimoto:

•    Φρούτα: κόκκινα φρούτα (μούρα), αχλάδια, μήλα, ροδάκινα, εσπεριδοειδή, ανανάς, μπανάνες
•    Μη αμυλούχα λαχανικά: κολοκυθάκια, αγκινάρες, τομάτες, σπαράγγια, καρότα, πιπεριές, μπρόκολο, ρόκα, μανιτάρια
•    Αμυλούχα λαχανικά: γλυκοπατάτες, πατάτες, μπιζέλια, και κολοκύθα
•    Καλά λιπαρά: αβοκάντο, ελαιόλαδο
•    Γαλακτοκομικά προϊόντα: γιαούρτι με πλήρη λιπαρά (και κατσικίσιο)
•    Ζωικές πρωτεΐνες: σολομός, αυγά, γαλοπούλα, γαρίδες, κοτόπουλο
•    Προϊόντα χωρίς γλουτένη: καστανό ρύζι, βρώμη -έχει πολύ μικρή ποσότητα γλουτένης-, κινόα, noodles από καστανό ρύζι
•    Σπόροι – ξηροί καρποί: κάσιους, αμύγδαλα, καρύδια, μακαντέμια, ηλιόσποροι, σπόροι κολοκύθας, φυσικό φυστικοβούτυρο, ταχίνι και άλλα βούτυρα καρπών
•    Όσπρια: ρεβίθια, μαύρα φασόλια, φακές
•    Υποκατάστατα γαλακτοκομικών (εμπλουτισμένα με ασβέστιο ή / και βιταμίνη D): γάλα καρύδας, γιαούρτι καρύδας, γάλα αμυγδάλου
•    Μπαχαρικά, βότανα και καρυκεύματα: κουρκουμάς, βασιλικός, δεντρολίβανο, πάπρικα, σαφράν, μαύρο πιπέρι
•    Άλλα είδη: μέλι, χυμός φρέσκου λεμονιού, μηλόξυδο κ.λπ.
•    Ποτά: νερό, τσάι χωρίς ζάχαρη, ανθρακούχο νερό κ.λπ.

Στον αντίποδα, ο περιορισμός των παρακάτω τροφίμων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνολικής σας υγείας και στη μείωση των συμπτωμάτων λόγω της θυρεοειδίτιδας Hashimoto:

•    Γλυκά και άλλα συσκευασμένα τρόφιμα: αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, κέικ, παγωτά, μπισκότα, καραμέλες, ζαχαρούχα δημητριακά, επιτραπέζια ζάχαρη
•    Fast food: όλες οι επιλογές γρήγορου φαγητού (πίτσα – σουβλάκια- burger κλπ.)
•    Τηγανητά: τηγανητές πατάτες, τηγανητό κοτόπουλο κ.λπ.
•    Εξευγενισμένοι υδατάνθρακες: λευκά ζυμαρικά, λευκό ψωμί, τορτίγια λευκού αλευριού, κουλούρια κ.λπ.
•    Επεξεργασμένα τρόφιμα και κρέατα: κατεψυγμένα έτοιμα γεύματα, γεύματα που απαιτούν προετοιμασία σε φούρνο μικροκυμάτων, μπέικον, λουκάνικο και άλλα αλλαντικά.
•    Σπόροι και τρόφιμα που περιέχουν γλουτένη: σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, κράκερ, ψωμί

Προσοχή: «Η συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων δεν απαγορεύεται. Συστήνεται όμως να περιορίζεται η κατανάλωσή αυτών των προϊόντων» καταλήγει ο κ. Καραφυλλίδης.


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark