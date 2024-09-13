Διατροφή και Χασιμότο: Διατροφικές οδηγίες

Προσβάλει εννέα φορές περισσότερο τις γυναίκες σε όλες τις ηλικίες, με μεγαλύτερη όμως συχνότητα εμφανίζεται στις μεσήλικες.

«Όπως σε όλες τις νόσους, έτσι και στη θυρεοειδίτιδα Χασιμότο η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο, καθώς η υπερ-πρόσληψη ή η μη πρόσληψη κάποιων διατροφικών στοιχείων μπορεί να επηρεάσουν τα συμπτώματα της νόσου και την καθημερινότητα του πάσχοντος», αναφέρει ο κ. Ευμένης Π. Καραφυλλίδης BSC (HONS), MSC, NYSCDN Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Metropolitan General, ο οποίος παραθέτει τις τροφές που πρέπει να προτιμώνται και αυτές που καλό είναι να αποφεύγονται από τους πάσχοντες από Χασιμότο:

Τρόφιμα που συστήνονται για ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Χασιμότο/Hashimoto:

• Φρούτα: κόκκινα φρούτα (μούρα), αχλάδια, μήλα, ροδάκινα, εσπεριδοειδή, ανανάς, μπανάνες

• Μη αμυλούχα λαχανικά: κολοκυθάκια, αγκινάρες, τομάτες, σπαράγγια, καρότα, πιπεριές, μπρόκολο, ρόκα, μανιτάρια

• Αμυλούχα λαχανικά: γλυκοπατάτες, πατάτες, μπιζέλια, και κολοκύθα

• Καλά λιπαρά: αβοκάντο, ελαιόλαδο

• Γαλακτοκομικά προϊόντα: γιαούρτι με πλήρη λιπαρά (και κατσικίσιο)

• Ζωικές πρωτεΐνες: σολομός, αυγά, γαλοπούλα, γαρίδες, κοτόπουλο

• Προϊόντα χωρίς γλουτένη: καστανό ρύζι, βρώμη -έχει πολύ μικρή ποσότητα γλουτένης-, κινόα, noodles από καστανό ρύζι

• Σπόροι – ξηροί καρποί: κάσιους, αμύγδαλα, καρύδια, μακαντέμια, ηλιόσποροι, σπόροι κολοκύθας, φυσικό φυστικοβούτυρο, ταχίνι και άλλα βούτυρα καρπών

• Όσπρια: ρεβίθια, μαύρα φασόλια, φακές

• Υποκατάστατα γαλακτοκομικών (εμπλουτισμένα με ασβέστιο ή / και βιταμίνη D): γάλα καρύδας, γιαούρτι καρύδας, γάλα αμυγδάλου

• Μπαχαρικά, βότανα και καρυκεύματα: κουρκουμάς, βασιλικός, δεντρολίβανο, πάπρικα, σαφράν, μαύρο πιπέρι

• Άλλα είδη: μέλι, χυμός φρέσκου λεμονιού, μηλόξυδο κ.λπ.

• Ποτά: νερό, τσάι χωρίς ζάχαρη, ανθρακούχο νερό κ.λπ.

Στον αντίποδα, ο περιορισμός των παρακάτω τροφίμων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνολικής σας υγείας και στη μείωση των συμπτωμάτων λόγω της θυρεοειδίτιδας Hashimoto:

• Γλυκά και άλλα συσκευασμένα τρόφιμα: αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, κέικ, παγωτά, μπισκότα, καραμέλες, ζαχαρούχα δημητριακά, επιτραπέζια ζάχαρη

• Fast food: όλες οι επιλογές γρήγορου φαγητού (πίτσα – σουβλάκια- burger κλπ.)

• Τηγανητά: τηγανητές πατάτες, τηγανητό κοτόπουλο κ.λπ.

• Εξευγενισμένοι υδατάνθρακες: λευκά ζυμαρικά, λευκό ψωμί, τορτίγια λευκού αλευριού, κουλούρια κ.λπ.

• Επεξεργασμένα τρόφιμα και κρέατα: κατεψυγμένα έτοιμα γεύματα, γεύματα που απαιτούν προετοιμασία σε φούρνο μικροκυμάτων, μπέικον, λουκάνικο και άλλα αλλαντικά.

• Σπόροι και τρόφιμα που περιέχουν γλουτένη: σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, κράκερ, ψωμί

Προσοχή: «Η συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων δεν απαγορεύεται. Συστήνεται όμως να περιορίζεται η κατανάλωσή αυτών των προϊόντων» καταλήγει ο κ. Καραφυλλίδης.





Πηγή: skai.gr

