Το Πανελλήνιο Συνέδριο «Ημέρες Καρδιολογίας: Τελευταίες Εξελίξεις» πραγματοποιείται 13 - 15 Σεπτεμβρίου 2024 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Divani Caravel).

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Εταιρεία Μελέτης Καρδιαγγειακών Παθήσεων (Ε.ΜΕ.ΚΑ.Π.) με τη συνεργασία του Καρδιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» και τελεί υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ καθώς και της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας (ΕΜΕΚΑ).

Το επιστημονικό και κλινικό έργο αποδεικνύεται επωφελές για τον ιατρό και δη το νοσοκομειακό όταν συνδυάζεται και με συνεχή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος επιβάλλεται η δημιουργία και η υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Συνεδρίων με στόχο τη συνεχή, πολυδιάστατη και επίκαιρη ενημέρωση.

Ένα τέτοιο στόχο έχει και η πραγματοποίηση του Πανελλήνιου Συνεδρίου της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με θεματικό αντικείμενο: «Ημέρες Καρδιολογίας: Τελευταίες Εξελίξεις», η οποία θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Caravel 13-15 Σεπτεμβρίου 2024, με τη συμμετοχή διακεκριμένων και έμπειρων ομιλητών σε συγκεκριμένα πεδία της Καρδιολογίας.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας στη σύγχρονη εποχή μιας και αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Στην Ευρώπη, το 49% όλων των θανάτων προέρχεται από τα καρδιαγγειακά νοσήματα, και από́ αυτούς ποσοστό 55% αφορά τις γυναίκες και 43% τους άνδρες. Στη στεφανιαία νόσο οφείλεται περίπου το 50% αυτών των θανάτων και σχεδόν το 1/3 στα Α.Ε.Ε. Σημαντική επίσης θέση κατέχουν οι αρρυθμίες, οι βαλβιδοπάθειες, η καρδιακή ανεπάρκεια και άλλες λιγότερο ίσως συχνές καρδιακές παθήσεις.

Η εξέλιξη της επιστήμης γενικότερα είναι αλματώδης τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα στην Ιατρική προκύπτουν συνεχώς νέα δεδομένα που αφορούν τόσο την κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών, τη διαγνωστική προσπέλαση, όσο και τον τρόπο αντιμετώπισης των διαφόρων νοσημάτων. Στην Καρδιολογία ιδιαίτερα έχει παρατηρηθεί σημαντική πρόοδος σε ένα ευρύ φάσμα που αφορά την Στεφανιαία Νόσο, τις Βαλβιδοπάθειες, τις Αρρυθμίες, την Καρδιακή Ανεπάρκεια, την Αρτηριακή Υπέρταση και το Μεταβολικό Σύνδρομο. Συχνά οι νέες θεραπείες που προτείνονται είναι ανατρεπτικές, έρχονται να ταράξουν τα νερά και με νέες, επαναστατικές πολλές φορές, μεθόδους να αυξήσουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία στην αντιμετώπιση πολλών παθολογικών καταστάσεων.



Στο συνέδριο θα γίνει λεπτομερής αναφορά σε όλα τα επίκαιρα θέματα που αφορούν τα διάφορα πεδία της καρδιολογίας και θα αναλυθούν τα νεότερα δεδομένα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια.

Στο πεδίο της Στεφανιαίας νόσου θα γίνει αναφορά στην αντιμετώπιση της χρόνιας Στεφανιαίας Νόσου, τις μεθόδους λειτουργικής εκτίμησης και απεικόνισης πέρα από την κλασσική στεφανιογραφία, αλλά και στην περαιτέρω αντιμετώπιση της πολυαγγειακής ή σύμπλοκης νόσου, της νόσου του στελέχους με τις νεότερες και βέλτιστες μεθόδους είτε με τη διαδερμική αγγειοπλαστική είτε με την αορτοστεφανιαία παράκαμψη (By-pass).

Στο πεδίο της Καρδιακής Ανεπάρκειας θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις νεότερες μεθόδους θεραπείας είτε φαρμακευτικές είτε επεμβατικές, οι οποίες αποτελούν επανάσταση στην αντιμετώπιση αυτής της ομάδας των ασθενών προσφέροντας όχι μόνο ανακούφιση στα συμπτώματά τους και βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους αλλά και σημαντική βελτίωση στην πρόγνωσή τους και αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης τους.

Στο πεδίο των βαλβιδοπαθειών έχει επίσης παρατηρηθεί αλματώδης πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Οι επεμβάσεις διαδερμικής αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας (TAVI) στις οποίες πρωτοπορεί η Καρδιολογική Κλινική του Ευαγγελισμού, πραγματοποιούνται όλο και συχνότερα δίνοντας λύση στο πρόβλημα πολλών ασθενών μετρίου ή υψηλού κινδύνου, οι οποίοι δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους αλλά και το σημαντικότερο παρατείνοντας την επιβίωση τους. Παράλληλα η σοβαρή ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, η οποία είναι επίσης συχνή στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, αντιμετωπίζεται σε πολλές περιπτώσεις με διαδερμική παρέμβαση τοποθέτησης Mitral-clip με πολύ μεγάλη επιτυχία, ενώ πολύ πρόσφατα αναπτύχθηκαν και μέθοδοι διαδερμικής αντιμετώπισης της ανεπάρκειας και της τριγλώχινας βαλβίδας, βασικά θέματα που θα αναπτυχθούν στο Συνέδριο. Θα γίνει εκτενής αναφορά στις ενδείξεις και στις μεθόδους διαδερμικής αντιμετώπισης όλων των βαλβιδοπαθειών αλλά και στις νεότερες ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές επιδιόρθωσης όπου αυτές είναι σκόπιμο να προτιμηθούν.

Οι αρρυθμίες επίσης έχουν συχνά άμεση συσχέτιση με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα των καρδιολογικών ασθενών. Οι σύγχρονες μέθοδοι στην αντιμετώπιση τους, με επεμβατικό κυρίως τρόπο τα τελευταία χρόνια αλλά και με τη χρήση νεότερων συσκευών έχει αλλάξει σημαντικά το τοπίο στο πεδίο αυτό με σημαντικά οφέλη ακόμα και με μείωση της θνητότητας των βαρέως πασχόντων ασθενών. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις νεότερες μεθόδους κατάλυσης των αρρυθμιών, τόσο της κολπικής μαρμαρυγής η οποία είναι πολύ συχνή στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια όσο και των επικίνδυνων κοιλιακών αρρυθμιών.

Τέλος, θα γίνει αναλυτική αναφορά στην αντιμετώπιση των ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες, τις νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, αλλά και αναφορά στη τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στον Ελληνικό χώρο όσον αφορά την σύγχρονη νοσηλευτική αντιμετώπιση και φροντίδα των καρδιοπαθών από έμπειρους και εξαίρετους νοσηλευτές-ομιλητές.

Με τις πιο θερμές ευχαριστίες για το ενδιαφέρον σας και με τη βεβαιότητα ότι η ενεργός συμμετοχή σας αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του Συνεδρίου μας, θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στις Ημέρες Καρδιολογίας.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,

ΤΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, MD, FESC, FACC

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ



