Φάρμακα που βοηθούν στην απώλεια βάρους, θα μπορρούσαν να δοθούν σε ανέργους στη Βρετανία ως κίνητρο για επιστροφή τους στην εργασία, μετά από σχετική πρόταση του Βρετανού υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

Η ανθυγιεινή διατροφή αποτελεί αντανάκλαση του τρόπου ζωής του κάθε ανθρώπου, μειώνοντας το προσδόκιμο ζωής, ανέφερε ο Στρίτινγκ στο Politico. «Οι πλατιές μας ζώνες προσθέτουν έξτρα βάρος στις υπηρεσίες Υγείας του έθνους μας», σημείωσε, ισχυριζόμενος πως τα εμβόλια για απώλεια βάρους θα μπορούσαν να αλλάξουν τις ζωές όσων τα χρησιμοποιήσουν.

Έτσι λοιπόν, το υπουργείο ανακοίνωσε τη διάθεση του ποσού των 280 εκατομμυρίων λιρών για το σκοπό αυτό το οποίο θα διατεθεί σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρία για τα εμβόλια αυτά.

Μάλιστα, ο Στρίτινγκ είπε ότι στο πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνεται «διερεύνηση νέων τρόπων παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας σε άτομα που ζουν με παχυσαρκία, καθώς και σε μια μελέτη πενταετούς διαρκείας με σκοπό την εύρεση για μια θεραπεία της παχυσαρκίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.