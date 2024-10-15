Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού: Παρεμβάσεις για την καλύτερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις δομές υγείας

Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις υγειονομικές δομές της χώρας, καθώς και η προώθηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους στο δημόσιο σύστημα υγείας, ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, Δημήτρη Σηφάκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού.

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, επισημαίνοντας πως «η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει την ευθύνη μας να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια και την ισότητα στην περίθαλψη των ατόμων με αναπηρία, βελτιώνοντας συνεχώς τις υγειονομικές δομές, ώστε να είναι προσβάσιμες και φιλικές προς όλους».

Συμπλήρωσε πως «στον τομέα της προσβασιμότητας έχουμε κάνει αρκετά βήματα αλλά σίγουρα μπορούμε να οργανώσουμε περισσότερα από εδώ και πέρα για τα άτομα με οπτική αναπηρία όπως οι επιγραφές με το σύστημα Braille, αλλά και οδηγούς όδευσης για την καλύτερη πρόσβαση στις μονάδες υγείας της χώρας».

Η σημερινή επίσκεψη, ανέφερε ο υφυπουργός υπογραμμίζει τη δέσμευση του υπουργείου Υγείας να στηρίξει έμπρακτα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να ενισχύσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την αξιοπρέπεια όλων των πολιτών.

«Η Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού είναι μία ιδιαίτερα σημαντική μέρα για τα άτομα με οπτική αναπηρία, γιατί σηματοδοτεί την ανεξαρτησία των ατόμων αυτών. Έχουν γίνει παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στα νοσοκομεία της χώρας μας και συνεχίζονται, όπως μας ενημέρωσε και ο υφυπουργός, με την κατασκευή νέων νοσοκομείων που πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ατόμων με κάθε μορφής αναπηρία», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Δημήτρης Σηφάκης.

Στη συνάντηση, συζητήθηκαν πρωτοβουλίες και δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως η αναβάθμιση των υποδομών, η παροχή κατάλληλου εξοπλισμού, και η επιμόρφωση του προσωπικού, με στόχο την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ατόμων με οπτική και άλλες αναπηρίες.

Πηγή: skai.gr

