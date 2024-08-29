Εγκρίθηκε, σήμερα από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) η κατασκευή νέου σύγχρονου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης ως Πρόεδρος, ο Υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου 'Ακης Σκέρτσος. Στη συνεδρίαση μετείχαν επίσης, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και ο επικεφαλής της Μονάδας ΣΔΙΤ Νίκος Σέργης.

Η υλοποίηση νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μέσω ΣΔΙΤ, με Αναθέτουσα Αρχή το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και συντήρηση του νέου νοσοκομείου, με τη συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης να ανέρχεται σε τριάντα (30) έτη, ενώ η εκτιμώμενη αξία της ανέρχεται σε 350,5 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ειδικότερα προβλέπεται η κατασκευή νοσοκομείου δυναμικότητας 425 κλινών, το οποίο θα αποτελείται ενδεικτικά από:

• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 10 κλινών

• Μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών

• Μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για χειρουργικά περιστατικά και χημειοθεραπείες

• Μονάδα εξυπηρέτησης ασθενών με ψυχολογική υποστήριξη και μονάδα πόνου

• Τμήμα εξωτερικών ιατρείων και περιορισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών

• Εργαστηριακό-Διαγνωστικό Τομέα σε «in vitro» και «in vivo» υπηρεσίες όπως ακτινοδιαγνωστικό, πυρηνική ιατρική, ενδοσκοπήσεις και «in vitro» εργαστήρια με μοριακό τομέα

• Ακτινοθεραπευτικό τμήμα και τμήμα θεραπειών ραδιοϊσοτόπων

• Χώροι πλυντηρίων για τον καθαρισμό των ιματισμών, μαγειρείο και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ΣΔΙΤ αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου αντικαρκινικού νοσοκομείου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, ενώ, παράλληλα, θα βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των περιστατικών υγείας των ασθενών στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας ευρύτερα. Ταυτόχρονα, θα προσφέρει σύγχρονες συνθήκες εργασίας στους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ θα επιλύσει προβλήματα που εντοπίζονται στο υφιστάμενο νοσοκομείο «Θεαγένειο».

«Η κατασκευή του νέου σύγχρονου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη μέσω ΣΔΙΤ ήταν μια δέσμευσή μας που γίνεται πράξη. Η υλοποίησή του σηματοδοτεί ένα έργο εμβληματικής σημασίας για τη συμπρωτεύουσα, καθώς θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών της Βόρειας Ελλάδας, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Με σχέδιο και εντατική δουλειά χτίζουμε βήμα-βήμα το νέο ΕΣΥ, το οποίο έχουμε οραματιστεί και το οποίο αξίζουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικόλαος Παπαθανάσης, τόνισε:

«Η σημερινή έγκριση αποτελεί μία ακόμα έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Υγεία, στη βελτίωση των υποδομών, αλλά και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Συνεχίζουμε να κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη».

Πηγή: skai.gr

