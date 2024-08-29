Η χρήση προφυλακτικού μεταξύ των σεξουαλικά ενεργών εφήβων έχει μειωθεί σημαντικά στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια, με «ανησυχητικά» ποσοστά σεξουαλικών επαφών χωρίς προφυλάξεις, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που δημοσιεύθηκε σήμερα.

«Η κατάσταση αυτή εκθέτει τους νέους σε σημαντικό κίνδυνο μόλυνσης από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) και μη προγραμματισμένες εγκυμοσύνες», τόνισε ο ΠΟΥ Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από περισσότερους από 242.000 εφήβους ηλικίας 15 ετών σε 42 χώρες της περιοχής που καλύπτει ο ΠΟΥ Ευρώπης, στην οποία περιλαμβάνεται η κεντρική Ασία, το ποσοστό των αγοριών που δήλωσε ότι χρησιμοποίησε προφυλακτικό στην πιο πρόσφατη σεξουαλική του επαφή ήταν 61% το 2022, πτώση από το 70% που ήταν το 2014.

Το ποσοστό των κοριτσιών που δήλωσε ότι χρησιμοποίησε προφυλακτικό στην πιο πρόσφατη σεξουαλική του επαφή έπεσε στο 57% από 63% την ίδια περίοδο.

Σχεδόν το ένα τρίτο των εφήβων (30%) δήλωσε ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε προφυλακτικό ούτε αντισυλληπτικό χάπι κατά την πιο πρόσφατη σεξουαλική του επαφή, ποσοστό που παραμένει σχεδόν σταθερό από το 2018.

Η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών επίσης παραμένει σταθερή το 2022 σε σχέση με το 2014, με 26% των νέων 15 ετών να δηλώνουν ότι το χρησιμοποίησαν στην πιο πρόσφατη σεξουαλική τους επαφή.

Η έρευνα έδειξε εξάλλου ότι το 33% των εφήβων που προέρχονται από πιο φτωχές οικογένειες δήλωσε ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε προφυλακτικό ούτε αντισυλληπτικό χάπι, έναντι του 25% των εφήβων που προέρχονται από πιο πλούσιες οικογένειες.

«Πολλές χώρες αμελούν την πλήρη, προσαρμοσμένη στην ηλικία σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και, όπου είναι διαθέσιμη, δέχεται ολοένα και περισσότερες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια με την κατηγορία ότι ενθαρρύνει τις σεξουαλικές συμπεριφορές», δήλωσε ο Χανς Κλούγκε διευθυντής του ΠΟΥ Ευρώπης.

«Στην πραγματικότητα το να προσφέρουμε σωστές γνώσεις στους νέους την κατάλληλη στιγμή επιτρέπει να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την υγεία», πρόσθεσε.

Για τον ΠΟΥ, εκτός από την αύξηση στα ΣΜΝ και τις μη προγραμματισμένες εγκυμοσύνες, η ανεπαρκής σεξουαλική διαπαιδαγώγηση προκαλεί αύξηση του κόστους των υπηρεσιών υγείας και διαταράσσει τη σχολική και επαγγελματική ζωή των νέων.

«Θερίζουμε τους πικρούς καρπούς αυτών των αντιδραστικών προσπαθειών και τα χειρότερα έπονται, αν οι κυβερνήσεις, οι υγειονομικές αρχές, ο εκπαιδευτικός τομέας και άλλοι σημαντικοί παράγοντες δεν αναγνωρίσουν τις βαθιές αιτίες της τρέχουσας κατάστασης και δεν λάβουν μέτρα για να τη διορθώσουν», κατέληξε ο ΠΟΥ.

