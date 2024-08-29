Μικρή μείωση εμφανίζει η θετικότητα για SARS-CoV2 στην κοινότητα, παραμένοντας όμως σε υψηλά επίπεδα. Οι σκληροί δείκτες- εισαγωγές, διασωληνώσεις-θάνατοι εμφανίζουν αύξηση, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 19-25 Αυγούστου. Αναφέρεται ότι η θερινή αύξηση στη δραστηριότητα του ιού ξεκίνησε νωρίτερα φέτος από ότι το καλοκαίρι του 2023 και μέχρι του παρόντος φαίνεται να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο αριθμό εισαγωγών για νοσηλεία, αλλά από μικρότερο αριθμό διασωληνώσεων και θανάτων σε σχέση με πέρσι.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα) η σχολαστική τήρηση των μέτρων πρόληψης κατά των λοιμώξεων αναπνευστικού και η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής συμβουλής επί συμπτωμάτων, προκειμένου να χορηγείται έγκαιρα θεραπεία. Παράλληλα συστήνεται στο γενικό πληθυσμό, επί παρουσία συμπτωμάτων λοίμωξης αναπνευστικού, ο περιορισμός των επαφών με άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

Ειδικότερα στην έκθεση αναφέρεται:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν 815 νέες εισαγωγές, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 836.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν 16. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 14. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 38.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 39. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 40.

Από τα τέλη της άνοιξης, το στέλεχος ΒΑ.2.86 που φέρει έστω μία από τις μεταλλάξεις F456L και R346T έχει επικρατήσει στις ανιχνεύσεις. Σημειώνεται ότι η κατηγορία αυτή παραλλαγμένων στελεχών δεν έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

Από την επιτήρηση του ιικού φορτίου καταγράφεται αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-Co V-2 σε επτά από τις δέκα περιοχές που ελέγχθηκαν, ενώ σε τρεις καταγράφηκε μείωση.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη όπως εκτιμάται από τα δίκτυα επιτήρησης στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στο νοσοκομειακό περιβάλλον (δίκτυο επιτήρησης SARI), παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

