Θεμιστοκλέους: Σε πλήρη επιφυλακή το ΕΣΥ για τον επικείμενο καύσωνα

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές μονάδες της χώρας για τον επικείμενο καύσωνα, ενώ το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει οδηγίες προστασίας, προτρέποντας τους πολίτες να τις ακολουθήσουν.

«Τις επόμενες ημέρες οι ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, έγκυοι, μωρά παιδιά να αποφύγουν την πολύ μεγάλη έκθεση στον ήλιο, να είναι σε κλιματιζόμενους χώρους και όσοι έχουν χρόνια νοσήματα να συμβουλευτούν τους γιατρούς που τους παρακολουθούν. Χρειάζεται μια προσοχή τις επόμενες 4-5 ημέρες», δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο Action.

Αναφέρθηκε επίσης στη στελέχωση των υγειονομικών μονάδων των νησιών, στην ενίσχυση του ΕΚΑΒ και των αεροδιακομιδών, στη βελτίωση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και στην αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς και τη λειτουργία της νέας τηλεφωνικής γραμμής 1566.

Για την κάλυψη της καλοκαιρινής περιόδου, επεσήμανε ότι:

«Από πέρυσι έχει ξεκινήσει μία μεγάλη προσπάθεια για την κάλυψη της καλοκαιρινής περιόδου και θα είμαστε αρκετά βελτιωμένοι σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Από τις 300 θέσεις που επανειλημμένα κηρύσσονταν άγονες, αυτή τη στιγμή έχουμε καλύψει τα 2/3».

Σχετικά με την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και τις αεροδιακομιδές, δήλωσε ότι έχει αυξηθεί η δύναμη του. «Στη Χαλκιδική είχαμε μόνο 3 βάσεις, αυτή τη στιγμή έχουμε 7 βάσεις και μηχανές και έχει μειωθεί ο χρόνος απόκρισης στα 10 λεπτά. Προσθέτουμε στις αεροδιακομιδές ένα ελικόπτερο στην Πάρο και αναμένεται και από δωρεά της Εθνικής και ένα 2ο ελικόπτερο, μαζί με το 3ο αεροπλάνο από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

Όσον αφορά τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε τις παρεμβάσεις που έχουν οδηγήσει στη μείωση του χρόνου αναμονής:

«Ο χρόνος στα Επείγοντα έχει μειωθεί γιατί έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις τον τελευταίο χρόνο. Έχουμε την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών, έχουμε ηλεκτρονικά - ψηφιακά συστήματα, όπως το "βραχιολάκι", που βλέπουμε και καταγράφουμε την αναμονή. Ένα επείγον περιστατικό δεν θα περιμένει καθόλου».

Για την αξιολόγηση των νοσοκομείων, επεσήμανε τον κομβικό ρόλο της αξιολόγησης στη διοικητική λειτουργία των δομών Υγείας, λέγοντας:

«Η αξιολόγηση είναι εργαλείο διοίκησης γιατί αν κάποιος διοικητής βλέπει ότι οι ασθενείς λένε ότι δεν ήταν καθαρό το νοσοκομείο, θα πρέπει να δράσει άμεσα. Αν αυτό δεν γίνει, μπορεί να φτάσουμε μέχρι και την παύση του διοικητή. Θα είναι η πρώτη φορά που θα αποκτήσουμε μία τελείως πραγματική εικόνα για το ποια είναι η άποψη των ασθενών για τα νοσοκομεία μας. Οι γιατροί αξιολογούνται. Οι νοσηλευτές εντάσσονται στην αξιολόγηση του Υπουργείου Εσωτερικών».

Κλείνοντας, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στη λειτουργία της νέας τηλεφωνικής γραμμής 1566 του Υπουργείου Υγείας, τονίζοντας:

«Έχουμε χιλιάδες πολίτες που απευθύνονται στο 1566. Είναι στην προσπάθεια να γίνει το ΕΣΥ πιο προσβάσιμο σε όλους. Είχαμε πάρα πολλούς αριθμούς που σταδιακά τους καταργούμε για να μείνει ένας αριθμός, για να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα γραφειοκρατικά - διοικητικά ζητήματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.