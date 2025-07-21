Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) στο πλαίσιο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτές τις ημέρες στη χώρα και της κάλυψης των αναγκών, ανακοινώνει, πως από σήμερα Δευτέρα 21/07/2025 μέχρι και την Παρασκευή 25/07/2025, τα Κέντρα Ημέρας και Υπνωτήρια, αλλά και οι υπηρεσίες Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης Βλάβης, που διαθέτει σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, θα είναι ανοικτές, προκειμένου να υποδεχτούν τον πληθυσμό που κάνει χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, αλλά και άστεγα άτομα.

Οι χώροι διαθέτουν κλιματισμό και θα παρέχονται μικρά γεύματα, δροσερά ροφήματα, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, ατομικής υγιεινής και φιλοξενίας.

Παράλληλα, οι Ομάδες Streetwork, καθώς και οι Κινητές Μονάδες Παρέμβασης στην επικράτεια, θα προσεγγίζουν τον εν λόγω πληθυσμό με σκοπό να τους παραπέμπουν σε δομές και υπηρεσίες του ΕΟΠΑΕ, ενώ παράλληλα θα προσφέρουν υποστήριξη, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, υπηρεσίες σίτισης, ενυδάτωσης και κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών σε όσους έχουν ανάγκη.

Αναλυτικά οι δομές του ΕΟΠΑΕ για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων στις ειδικές συνθήκες καύσωνα και οι ώρες λειτουργίας τους:

ΑΤΤΙΚΗ

Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων - Υπνωτήριο (24/7). Σουρμελή 4-6 Αθήνα. Τηλ.: 2108237498 & 2108238676.

Κέντρο Ημέρας Αθήνας (8.00-22.00, καθημερινές). Καποδιστρίου 46, Αθήνα. Τηλ.: 2105202799 & 2105202899

Κέντρο Ημέρας - Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας Ίλιον Αττικής (24/7). Κ. Τσαλδάρη 2-4 & Ιδομενέως 130, Ίλιον Αττικής. Τηλ.: 2102619626

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κέντρο Ημέρας - Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας Θεσσαλονίκης (24/7). Κωστή Παλαμά 7, Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310516809

Παράρτημα Κέντρου Ημέρας Θεσσαλονίκη (9.00-17.00, καθημερινές). Μοναστηρίου 265, Περιοχή Μενεμένη, Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 543496

Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Βαρδάρη Θεσσαλονίκης (9.00-17.00, καθημερινές). Ταντάλου 32, Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310566137

Παράρτημα Κέντρου Ημέρας Βαρδάρη (8.00-16.00, καθημερινές). Παπαρηγοπούλου 7, Θεσσαλονίκη.

ΠΑΤΡΑ

Κέντρο Ημέρας - Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας Πάτρα (24/7). Μπουμπουλίνας 10, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610325456

Όλες οι δομές του ΕΟΠΑΕ διαθέτουν κλιματισμό και θα παρέχονται δροσερά ροφήματα, γεύματα, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και ατομικής υγιεινής.

Κινητές Μονάδες Παρέμβασης – Streetwork

Κινητή Μονάδα Παρέμβασης - Streetwork Αθήνας (8.00-20.00, καθημερινές). Η κινητή μονάδα παρέμβασης έχει έδρα στη Σοφοκλέους 48, ενώ το streetwork Αθήνας εδράζεται επί της Καποδιστρίου 46.

Κινητή Ιατρική Μονάδα (8.00-16.00, καθημερινές). Σοφοκλέους 48, Μονάδα 'Αμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης, Αθήνα.

Κινητή Μονάδα Παρέμβασης - Streetwork Θεσσαλονίκης (8.00-22.00, όλες τις ημέρες της εβδομάδας). Ταντάλου 32, Θεσσαλονίκη.

Κινητή Μονάδας Παρέμβασης - Streetwork Πάτρας (8.00-21.00, καθημερινές). Μπουμπουλίνας 10, Πάτρα.

Κινητή Μονάδα Παρέμβασης - Streetwork Ναύπλιο (9.00-17.00, καθημερινές). Βαρβάκη 4 & 'Αργους 107.

Κινητή Μονάδας Παρέμβασης - Streetwork Τρίπολη (9.00-17.00, καθημερινές). Πηνειού 10.

Κινητή Μονάδας Παρέμβασης - Streetwork Λαμίας (9.00-17.00, καθημερινές). Βασιλικών 20.

Κινητή Μονάδας Παρέμβασης - Streetwork Ρόδος (9.00-17.00, καθημερινές). Εθνικής Αντιστάσεως 51-53.

Κινητή Μονάδας Παρέμβασης - Streetwork Μυτιλήνης (9.00-17.00, καθημερινές). Ερμού 311.

Κινητή Μονάδας Παρέμβασης - Streetwork Κεφαλονιάς (9.00-17.00, καθημερινές). Νίκου Μπελογιάννη 4.

Κινητή Μονάδας Παρέμβασης - Streetwork Ηράκλειο (9.00-17.00, καθημερινές). Σμπώκου 6.

Κινητή Μονάδας Παρέμβασης - Streetwork Ρέθυμνο (9.00-17.00, καθημερινές). Τρανταλίδου 17.

Κινητή Μονάδας Παρέμβασης - Streetwork Κομοτηνή (9.00-17.00, καθημερινές). Μαρασλή 1.

Κινητή Μονάδας Παρέμβασης - Streetwork Ξάνθη (9.00-17.00, καθημερινές). 9ης Μεραρχίας 13.

Κινητή Μονάδας Παρέμβασης - Streetwork Κοζάνη (9.00-17.00, καθημερινές). Ουρανίας 8.

Κινητή Μονάδας Παρέμβασης - Streetwork Ιωάννινα (9.00-17.00, καθημερινές). Φιλικής Εταιρείας 37.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.