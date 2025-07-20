Στον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα υπερμικρόβια και να κοστίσουν ούτε λίγο ούτε πολύ περίπου 2 τρισ. δολάρια στην παγκόσμια οικονομία ετησίως έως το 2050, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Ειδικότερα, μία έρευνα που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνει ότι χωρίς συντονισμένη δράση, τα αυξημένα ποσοστά των μικροβίων που έχουν γίνει ανθεκτικά στα αντιμικροβιακά φάρμακα (AMR) θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παγκόσμιες ετήσιες απώλειες του ΑΕΠ ύψους 1,7 τρισ. δολαρίων κατά το επόμενο τέταρτο του αιώνα.

Οι περικοπές η αιτία πίσω από τα επικίνδυνα «σούπερ» μικρόβια

Η έρευνα του Κέντρου για την Παγκόσμια Ανάπτυξη (Center for Global Development) διαπίστωσε ότι οι οικονομίες των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ θα πληγούν περισσότερο, με αποτέλεσμα να διατυπωθούν κατηγορίες ότι οι πρόσφατες μεγάλες περικοπές σχετικών χρηματοδοτήσεων είναι αυτοκαταστροφικές.

Για παράδειγμα, την Πέμπτη, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι καταργεί τη χρηματοδότηση του Fleming Fund.

Το Fleming Fund είναι ένα στοχευμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου, υπό τη διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (Department of Health and Social Care), με προϋπολογισμό περίπου 265 εκατομμύρια λίρες από το 2015 έως το 2025, για την καταπολέμηση των μικροβίων που έχουν γίνει ανθεκτικά στα αντιμικροβιακά φάρμακα (AMR) στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε περικοπές ύψους 9 δισ. δολαρίων στον προϋπολογισμό της για την παροχή βοήθειας σε χώρες του εξωτερικού, ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν, επίσης, μειώσει τις δαπάνες για χορήγηση βοήθειας σε άλλες μακρινές χώρες.

Καμπανάκι ειδικών για άμεση δράση

Ο Anthony McDonnell, επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας και συνεργάτης χάραξης πολιτικής στο Κέντρο για την Παγκόσμια Ανάπτυξη, δήλωσε: «Όταν πραγματοποιήσαμε την έρευνά μας σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της αυξανόμενης εμφάνισης αντοχής των μικροβίων στα αντιμικροβιακά φάρμακα, αναμενόταν ότι τα ποσοστά των μικροβίων που γίνονται ανθεκτικότερα στα φάρμακα θα συνέχιζαν να ακολουθούν τις ιστορικές τάσεις.

Ωστόσο, οι ξαφνικές περικοπές της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας από τις ΗΠΑ, οι οποίες μείωσαν τις δαπάνες τους για παροχή βοήθειας κατά περίπου 80%, το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ανακοίνωσε περικοπές βοήθειας από 0,5% σε 0,3% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, καθώς και σημαντικές μειώσεις από τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες χώρες, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των ποσοστών των μικροβίων που γίνονται ανθεκτικότερα στα φάρμακα σύμφωνα με το πιο απαισιόδοξο σενάριο της έρευνάς μας».

«Ακόμα και οι χώρες που έχουν επιτύχει να διατηρήσουν τα ποσοστά AMR υπό έλεγχο δεν μπορούν να επαναπαύονται. Εάν τα προγράμματα ΑΜR δεν προστατευθούν από τις περικοπές χρηματοδότησης, τα ποσοστά ανθεκτικότητας σε όλο τον κόσμο θα αυξηθούν με ταχύτατο ρυθμό», προσέθεσε ο ίδιος.

«Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να πεθάνουν εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων πολιτών των χωρών της G7. Η επένδυση στη θεραπεία των βακτηριακών λοιμώξεων τώρα θα σώσει ζωές και θα αποφέρει δισεκατομμύρια σε μακροπρόθεσμες οικονομικές αποδόσεις», είπε ο κ. McDonnell.

Πολλά χρήματα και πολλές ζωές διακυβεύονται

Η έρευνα υπολόγισε την οικονομική επιβάρυνση και την επιβάρυνση στον τομέα της υγείας από τα ανθεκτικότερα μικρόβια στα αντιβιοτικά για 122 χώρες και προέβλεψε ότι σε αυτό το πιο απαισιόδοξο σενάριο, μέχρι το 2050, οι απώλειες του ΑΕΠ στην Κίνα θα μπορούσαν να φτάσουν λίγο κάτω από 722 δισ. δολάρια ετησίως, στις ΗΠΑ 295,7 δισ. δολάρια, στην ΕΕ 187 δισ. δολάρια, στην Ιαπωνία 65,7 δισ. δολάρια και στο Ηνωμένο Βασίλειο 58,6 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας (IHME), οι θάνατοι που οφείλονται στην ανθεκτικότητα των μικροβίων στα αντιβιοτικά αναμένεται να αυξηθούν κατά 60% έως το 2050, με 1,34 εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ και 184.000 μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο να προβλέπεται ότι θα πεθαίνουν κάθε χρόνο από ανθεκτικά στα αντιβιοτικά μικρόβια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που θα νοσήσουν σοβαρά από βακτήρια ανθεκτικά στα φάρμακα αναμένεται επίσης να αυξηθεί.

Τα «σούπερ» μικρόβια αυξάνουν τον αριθμό των εισαγωγών στα νοσοκομεία και οδηγούν σε μεγαλύτερης διάρκειας και εντατικότερη παρακολούθηση στο νοσοκομείο, σε ακριβότερες θεραπείες και σε πιο σύνθετη περίθαλψη, πράγμα που σημαίνει ότι οι ανθεκτικές λοιμώξεις είναι περίπου διπλάσιες σε κόστος για τη θεραπεία από εκείνες για τις οποίες τα αντιβιοτικά είναι αποτελεσματικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.