Ταινία στο στόμα, ενώ κοιμάστε - Τα υπέρ και τα κατά του νέου trend

Το κλείσιμο του στόματος με ταινία για ύπνο έχει γίνει mainstream. Με τη θερμή υποστήριξη διασημοτήτων και influencers αποτελεί πλέον μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο TikTok, για παράδειγμα, τα σχετικά βίντεο έχουν πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας αναφέρει το CNN.



Μια influencer ισχυρίζεται ότι η τοποθέτηση ταινίας στο στόμα είναι η «συμβουλή ομορφιάς της ζωής» που έχει αλλάξει την εμφάνιση του προσώπου και του σαγονιού της προς το καλύτερο.

Μια άλλη χρήστης του TikToker διαβεβαιώνει τους ακολούθους της ότι η χρήση ταινίας στο στόμα «δεν είναι αυθυποβολή — έχω κοιμηθεί πολύ καλύτερα από τότε που τη χρησιμοποίησα», ενώ κάποιος άλλος επιμένει ότι η χρήση ταινίας στο στόμα «ξυπνάει με περισσότερη ενέργεια», προσθέτοντας ότι «βοηθάει με το άγχος και... αν ροχαλίζετε, βοηθάει, για παράδειγμα, να μην ροχαλίζετε».

Μια γυναίκα δεν μπορούσε καν να θυμηθεί γιατί άρχισε να βάζει ταινία στο στόμα της για ύπνο: «Για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Είδα ένα TikTok γι' αυτό και δεν θυμάμαι ποια ήταν τα οφέλη. Αλλά με βοηθά να κοιμάμαι!»

Η χρήση ταινίας στο στόμα έχει γίνει... σταρ του διαδικτύου, παρόλο που η επιστήμη δεν έχει ακόμη αποδείξει το όφελος της — αλλά έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει κακό.

«Τα υποτιθέμενα οφέλη που διαφημίζονται για αυτό (σ.σ ταινία στο στόμα) - βελτίωση της άπνοιας, βελτίωση του ροχαλητού, βελτίωση της εικόνας της μύτης σας, βελτίωση της γνάθου σας - απλά δεν στην πράξη δεν φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα», δήλωσε ο ειδικός ύπνου Δρ. Μπράιαν Ρότενμπεργκ, καθηγητής ωτορινολαρυγγολογίας και χειρουργός.

Οι κίνδυνοι της τοποθέτησης ταινίας στο στόμα

Αν είστε ένας από τα περίπου 30 εκατομμύρια Αμερικανούς με υπνική άπνοια, η τοποθέτηση ταινίας στο στόμα θα μπορούσε να περιορίσει σοβαρά τη ροή του αέρα, στερώντας έτσι από τον εγκέφαλο και το σώμα σας το απαραίτητο οξυγόνο, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η υπνική άπνοια είναι μια επικίνδυνη πάθηση κατά την οποία οι άνθρωποι σταματούν να αναπνέουν για έως και ένα λεπτό πολλές φορές την ώρα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι άνθρωποι σταματούν να αναπνέουν εκατοντάδες φορές κάθε βράδυ.

Περίπου 23,5 εκατομμύρια από αυτούς που έχουν υπνική άπνοια στις ΗΠΑ δεν έχουν διαγνωστεί, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής Ύπνου. Ωστόσο, η πάθηση μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές παθήσεις, διαβήτη, εγκεφαλικό επεισόδιο, κατάθλιψη, ακόμη και πρόωρο θάνατο εάν δεν αντιμετωπιστεί.

Μια πρόσφατη ανάλυση από τον Ρότενμπεργκ και τους συναδέλφους του διαπίστωσε ότι η τοποθέτηση ταινίας ή το σφράγισμα του στόματος ή το δέσιμο του πηγουνιού για να διατηρηθεί το στόμα κλειστό «θα μπορούσε να προξενήσει σοβαρό κίνδυνο ασφυξίας σε περίπτωση ρινικής απόφραξης ή παλινδρόμησης».

Τα ρινικά μπλοκαρίσματα μπορούν επίσης να δυσκολέψουν την αναπνοή από τη μύτη, επομένως η χρήση ταινίας στόματος χωρίς πρώτα να συμβουλευτείτε έναν ειδικό ύπνου δεν είναι σοφή κίνηση, προειδοποιούν οι ειδικοί.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε από τη μύτη μας - στραβό διάφραγμα, ρινικοί πολύποδες, ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις, ρινικοί όγκοι», τόνισε ο Ρότενμπεργκ.

«Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων προτιμά να στραφεί στο Instagram ή το TikTok ή άλλες πηγές πληροφοριών αντί για τον γιατρό ή τον νοσηλευτή τους για να κάνει πραγματικά μια διάγνωση».

Η ταινία στο στόμα είναι άχρηστη χωρίς σωστή αναπνοή

Ο στόχος για τους περισσότερους λάτρεις της ταινίας στο στόμα είναι να αναπνέουν από τη μύτη, κάτι που οι ειδικοί λένε ότι είναι πιο υγιεινό. Οι λεπτές τρίχες στη μύτη σας που ονομάζονται κροσσοί φιλτράρουν τη σκόνη, τα αλλεργιογόνα, τα μικρόβια και τα περιβαλλοντικά υπολείμματα.

Η ρινική αναπνοή ενυδατώνει επίσης τον εισερχόμενο αέρα, ενώ ο ξηρός αέρας που εισπνέεται από το στόμα μπορεί να ερεθίσει τους πνεύμονες, δήλωσε ο Δρ. Ρατζ Ντασγκούπτα, αναπληρωτής καθηγητής κλινικής ιατρικής, πνευμονολογίας, εντατικής θεραπείας και ιατρικής ύπνου.

«Η ρινική αναπνοή μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση αυξάνοντας το μονοξείδιο του αζώτου, μια ένωση στο σώμα σας που μπορεί να είναι χρήσιμη για τον έλεγχο της αρτηριακής σας πίεσης», δήλωσε ο Ντασγκούπτα.

Επιπλέον, η αναπνοή από τη μύτη είναι χαλαρωτική, γι' αυτό και συχνά συνιστάται, μαζί με γιόγκα και διαλογισμό, ως τρόπος για την προώθηση του ύπνου.

Ωστόσο, όσοι χρησιμοποιούν την αμφιλεγόμενη μέθοδο της ταινίας δεν θα έχουν αυτά τα οφέλη, εκτός αν πρώτα μάθουν να τοποθετούν σωστά τη γλώσσα τους στο στόμα, δήλωσε η λογοθεραπεύτρια Ανν Κίρνεϊ.

«Με εκνευρίζει λίγο όταν οι άνθρωποι απλώς νομίζουν ότι μπορούν να κλείσουν το στόμα τους με ταινία και αυτό είναι όλο — δεν είναι αυτό το θέμα», παρατήρησε η Κίρνεϊ στο CNN. «Η γλώσσα πρέπει να είναι προς τα πάνω και στην μπροστινή θέση, αλλιώς δεν πρόκειται να έχετε τα οφέλη της ρινικής αναπνοής».

«Εάν η γλώσσα δεν κινείται προς τα πάνω και προς τα εμπρός, η βάση της γλώσσας επιστρέφει στον αεραγωγό, γεγονός που εμποδίζει περισσότερο» πρόσθεσε.

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε ταινία — αφού σας κάνει τσεκάπ ο γιατρός, φυσικά — χρειάζεστε μόνο ένα κομμάτι λεπτής ταινίας ιατρικής ποιότητας 5 εκατοστών, είπε. «Έχω ακούσει τρελά πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου οι άνθρωποι χρησιμοποιούν κολλητική ταινία ή παίρνουν ένα μεγάλο κομμάτι ταινίας και καλύπτουν όλο το στόμα τους. Δεν είναι απαραίτητο» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

