Παρουσιάστηκε το Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης του ΕΣΥ - Μητσοτάκης: Να μας βοηθήσουν οι ασθενείς να γίνουμε καλύτεροι

Σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσιάστηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το νέο Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης της Εμπειρίας του Ασθενούς στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, το οποίο τίθεται από σήμερα στη διάθεση των πολιτών.

Πρόκειται για εφαρμογή μέσω της οποίας ο πολίτης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του, έχει τη δυνατότητα μέσω του axiologisi.esy.gov.gr, με εύχρηστο τρόπο, σε λίγα λεπτά, με πλήρη ανωνυμία και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, να αξιολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αναβάθμισή τους.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους άνω των 18 ετών που έχουν νοσηλευτεί τουλάχιστον μία ημέρα σε δημόσιο νοσοκομείο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, και διαρθρώνεται στους εξής άξονες:

προσβασιμότητα ασθενών στις υπηρεσίες υγείας (τρόπος και χρονικό διάστημα για την εισαγωγή στο νοσοκομείο),

οργάνωση και ποιότητα της φροντίδας που τους παρασχέθηκε,

αλληλεπίδραση με το προσωπικό (επικοινωνία, ευγένεια, εμπιστοσύνη),

καθαριότητα, υγιεινή και σίτιση, υποστήριξη και

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων καθώς και υποστήριξη και ενημέρωση κατά την έξοδο από το νοσοκομείο.

Οι απαντήσεις θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε ιστορική βάση δεδομένων ώστε να προκύπτει συγκεκριμένη βαθμολογία ανά άξονα αξιολόγησης, ανά νοσοκομείο και ανά κλινική και να είναι εφικτή η αποτίμηση της πορείας τους στον χρόνο, ενώ θα συγκεντρώνονται και σε ετήσια βάση πεπραγμένων, στην οποία θα επισημαίνονται τα θετικά σημεία, οι αδυναμίες και οι ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Θα εκδίδεται ετήσια έκθεση απολογισμού με κωδικοποίηση συμπερασμάτων ανά μονάδα υγείας και συστάσεις για βελτίωση.

Στόχοι του νέου ψηφιακού εργαλείου, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι ο έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων και η επίλυσή τους, ο εντοπισμός και η ανάδειξη καλών πρακτικών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δημόσιων νοσοκομείων, η χάραξη τεκμηριωμένων πολιτικών και η ενίσχυση της ανθρωποκεντρικής διάστασης του ΕΣΥ.

Δείτε το ερωτηματολόγιο ΕΔΩ

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Από σήμερα η φωνή του πολίτη γίνεται πιο δυνατή όσον αφορά τα θέματα που αφορούν στην υγεία του. Είναι 11:00 η ώρα, θα αποσταλούν σε λίγα λεπτά από τώρα τα πρώτα sms αξιολόγησης των υπηρεσιών των νοσοκομείων μας σε όσους πήραν εξιτήριο πριν από κάποιες ημέρες.

Όταν είχαμε συζητήσει με τον υπουργό πριν από κάποιους μήνες τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμφωνήσαμε από κοινού ότι πρέπει, πρώτα και πάνω απ΄ όλα, να ρωτούμε αναλυτικά τους ίδιους τους χρήστες του συστήματος.

Και αυτό ακριβώς κάνουμε με αυτό το πολύ καλά οργανωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο, απολύτως ανώνυμα και με διασφάλιση όλων των δικλείδων ασφαλείας περί προσωπικών δεδομένων, θα αποστέλλεται πια σε όλους όσοι παίρνουν εξιτήριο από τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με εξαίρεση τα ψυχιατρικά, παιδιατρικά και ογκολογικά νοσοκομεία. Αυτά θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.

Ο σκοπός μας, όπως αναφέρεται και στο μήνυμα, είναι να μας βοηθήσουν οι ίδιοι οι ασθενείς να γίνουμε καλύτεροι. Διότι, προφανώς, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης σε ένα νοσοκομείο. Την εικόνα την παίρνουμε από τα επίσημα στοιχεία, αλλά και από αυτά τα οποία μας μεταφέρει συχνά η διοίκηση του νοσοκομείου. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ακούς και τους ίδιους τους ασθενείς: τι κάνουμε καλά, τι δεν κάνουμε καλά και πώς μπορούμε να βελτιωθούμε.

Και είμαι σίγουρος ότι όταν αθροίσουμε αρκετά τέτοια δεδομένα, η πραγματική εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα είναι καλύτερη από αυτήν η οποία συχνά παρουσιάζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι τελικά, πρώτα και πάνω απ΄ όλα, πρέπει να παίρνουμε την άποψη αυτών οι οποίοι χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Πόσοι χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, Υπουργέ μου;

Άδωνις Γεωργιάδης: Έχουμε 25 εκατομμύρια περιστατικά τον χρόνο, 85.000 περιστατικά την ημέρα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για να έχουμε μία εικόνα του μεγέθους. Και βέβαια, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για εμάς να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς ως προς την αξιοποίηση των δεδομένων, για να μπορούμε να εντοπίζουμε προβλήματα και να εστιάζουμε κι εμείς τις δικές μας πρωτοβουλίες με βάση τις προτεραιότητες που οι ίδιοι οι πολίτες, οι χρήστες του Εθνικού Συστήματος Υγείας μάς υποδεικνύουν.

Οπότε, πολλά συγχαρητήρια για τη δρομολόγηση αυτού του προγράμματος. Θέλω να ζητήσω πραγματικά από όσους λάβουν αυτό το μήνυμα να μην το αγνοήσουν. Είναι λίγα λεπτά από τον χρόνο σας. Θα μας βοηθήσετε πραγματικά να γίνουμε καλύτεροι. Σε μία διαρκή κουλτούρα αξιολόγησης και λογοδοσίας, η γνώμη του πολίτη έχει για εμάς τελικά την πιο μεγάλη σημασία. Οπότε, μπράβο, Υπουργέ, και εις ανώτερα».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του Υπουργείου Υγείας, τον κ. Θεμιστοκλέους, την κα Βιλδιρίδη και όλη την ηγεσία για τη δουλειά που έκαναν για να φτάσουμε σήμερα εδώ. Και η Ειρήνη Αγαπηδάκη και εγώ πιστεύουμε πολύ σε αυτό το εργαλείο. Νομίζω ότι θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή καθόσον για πρώτη φορά θα λαμβάνουμε πληροφορία από τους ίδιους τους ασθενείς.

Πολλά χρόνια, κύριε Πρόεδρε, λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε το σύστημα ασθενοκεντρικό. Αυτό είναι ένα μεγάλο και ουσιαστικό βήμα για να φέρουμε τον ασθενή στο επίκεντρο.

Και θέλω, κλείνοντας, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ελληνική Ένωση Ασθενών που μας βοήθησε στη σύνταξη του ερωτηματολογίου και να καλέσω τους συμπολίτες μας να απαντούν, ξεκαθαρίζοντας ότι τα προσωπικά τους δεδομένα είναι απολύτως ασφαλή και άρα δεν έχουν να φοβούνται τίποτα από το να απαντήσουν στις ερωτήσεις».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής και η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη.

Πηγή: skai.gr

