Η άσκηση νου-σώματος που εφαρμόζεται στην Κίνα είναι εξίσου καλή με τη θεραπεία ομιλίας για την ενίσχυση του ύπνου, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.



Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal, μελέτησε 200 Κινέζους ενήλικες άνω των 50 ετών χωρισμένους σε δύο ομάδες, είτε στο τάι τσι είτε στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT), μια θεραπεία ομιλίας που βοηθά στη διαχείριση της κατάθλιψης και του άγχους, για την αντιμετώπιση της χρόνιας αϋπνίας, σύμφωνα με το Euronews.

Η χρόνια αϋπνία είναι μια από τις πιο συχνές διαταραχές ύπνου σε μεσήλικες και ηλικιωμένους ενήλικες και θα μπορούσε να οδηγήσει σε καρδιαγγειακές παθήσεις, ψυχικές διαταραχές και γνωστική εξασθένηση, σημειώνει η μελέτη.

Και οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν συνολικά 24 συνεδρίες σε διάστημα τριών μηνών.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές μέτρησαν τις αλλαγές στη σοβαρότητα της αϋπνίας τρεις μήνες και ένα χρόνο μετά τη μελέτη.

Η θεραπεία με τάι τσι και γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία είχε «συγκρίσιμα οφέλη στις υποκειμενικές παραμέτρους ύπνου, την ποιότητα ζωής, την ψυχική υγεία και το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας», διαπίστωσε η μελέτη.

«Η μελέτη μας υποστηρίζει το τάι τσι ως εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση της χρόνιας αϋπνίας σε μεσήλικες και ηλικιωμένους ενήλικες», σημειώνεται σε δήλωση της ερευνητικής ομάδας.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι οι συμμετέχοντες στη μελέτη μπορεί να συνέχισαν να ασκούν το τάι τσι μετά την περίοδο παρατήρησης, κάτι που θα μπορούσε να είχε αποφέρει πιο θετικά αποτελέσματα από ό,τι αν είχαν σταματήσει μετά τη μελέτη.

Είπαν επίσης ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να κατανοηθεί εάν το τάι τσι θα μπορούσε να θεωρηθεί ωφέλιμο για άτομα σε άλλες χώρες, περιοχές ή άλλες δημογραφικές ομάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.