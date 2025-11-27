Ενίσχυση της διακυβερνητικής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου για την Ψυχική Υγεία

Η ενίσχυση της διακυβερνητικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου στους τομείς της ψυχικής υγείας, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης μέσω εργασιακής ένταξης και της πολιτιστικής συνταγογράφησης, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου με αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελούμενης από τη Δρ. 'Αννα Παραδεισιώτη, Διευθύντρια Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Τασούλα Μαραγκού, Ανώτερη Εργοθεραπεύτρια.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε διεξοδική συζήτηση για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης και στη συστηματική μεταφορά τεχνογνωσίας, με στόχο την ενίσχυση των νέων πρωτοβουλιών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ψυχικής Υγείας.

«Η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου στον τομέα της ψυχικής υγείας αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα και στρατηγική επιλογή. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας μεταξύ των δύο χωρών μας ενισχύει τον κοινό μας στόχο: τη δημιουργία σύγχρονων, αποτελεσματικών και ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η εφαρμογή πολιτικών που συνδέουν την υγεία με την κοινωνική οικονομία και τον πολιτισμό αποτελεί επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στηρίζεται σε ευρωπαϊκά πρότυπα» δήλωσε ο κ. Βαρτζόπουλος.

Επανέλαβε τη δέσμευση του υπουργείου Υγείας για τη συνέχιση και περαιτέρω διεύρυνση των κοινών πρωτοβουλιών Ελλάδας-Κύπρου, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ψυχική υγεία και την κοινωνική και εργασιακή αποκατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΠΟΚοιΣΠΕ), καθώς και επιτόπιες επισκέψεις σε δράσεις τους, που εφαρμόζουν με επιτυχία το ελληνικό μοντέλο κοινωνικής οικονομίας και Υποστηριζόμενης Απασχόλησης στον χώρο της ψυχικής υγείας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη και ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο, βάσει των αξόνων που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Ψυχικής Υγείας 2025-2028.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη συνάντηση με το Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού της πολιτιστικής συνταγογράφησης στην Ελλάδα. Η κυπριακή αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα.

